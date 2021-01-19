Покусавших под Ивацевичами человека собак не отловили. Зоозащитники считают, что проблема в подходе

Источник материала: Tut.by

Мы рассказывали о несчастном случае: девять собак покусали жителя Бреста Юрия Кулинича. Мужчина говорил , что животные напали на него возле деревни Яглевичи. С помощью местных жителей ему удалось отбиться от собак, но следы зубов остались на ногах, спине и руках. Впереди — курс уколов для профилактики бешенства. Общение с местными властями показало, что урегулировать ситуацию с животными они оказались не в силах «из-за запрета прокуратуры». А зоозащитники считают, что проблема в подходе к работе с безнадзорными животными.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В запрете ли загвоздка?

В районе о проблеме знают и не скрывают ее. Отвечая на вопрос о ситуации с безнадзорными животными в районе, глава Ивацевичского ЖКХ ссылался на запрет прокуратуры на отстрел безнадзорных животных дротиками с иммобилизующими препаратами.

— Проводить «иммобилизацию» — отстрел животных дротиками с лекарствами — коммунальникам действительно запретила прокуратура, — заявил гендиректор Ивацевичского ЖКХ Александр Кисель.

Значит, коммунальные службы могут только отловить и доставить животных в местный пункт отлова и содержания. А мест для новых собак там нет.

По мнению зоозащитников, запрет на использование дротиков с лекарствами животных при отлове никак не влияет на исход в этой истории. Так как после иммобилизации и отлова животных все равно доставили бы в местный пункт отлова и содержания. Так что проблема не в запрете на использование препаратов, а, скорее, в том, что в местном пункте отлова не хватает вольеров.

Процедура отлова подробно описана в Положении о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных, подчеркивает председатель Ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко. В нем указано, что отлавливать безнадзорных животных следует при помощи зарегистрированных для этого обездвиживающих препаратов, сетей, сачков, ловушек и других средств, которые не наносят травм и вреда их здоровью. Агрессивных безнадзорных животных, подозреваемых в бешенстве, а также в местах, где невозможно применить ловушки и другие способы отлова, разрешается временно усыплять с помощью специальных ружей со стрелами. Причем использоваться могут только зарегистрированные для этих целей препараты, прошедшие проверку в Белорусском центре по контролю, испытанию и стандартизации ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

Более того, количество препарата всегда подбирается индивидуально. «Дозы применяемых лекарственных препаратов определяются ветеринарным врачом. Работники бригад по отлову животных должны пройти обязательное обучение по обращению со специальными ружьями», — говорится в документе.

— В исключительных случаях по решению местных исполнительных и распорядительных органов допускается отстрел безнадзорных животных в соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах, утвержденными постановлением Совета министров от 4 июня 2001 года № 834. Но зачастую, имея подобное решение на руках [местные службы отлова] отстреливают животных и без крайней необходимости, — объясняет Оксана Давыденко.

Это значит, что задача коммунальной службы в том, чтобы поймать животных гуманным способом. И только если это невозможно, использовать специальные препараты.

Узнать в прокуратуре, есть ли документ, который бы ограничивал право коммунальных служб на иммобилизацию агрессивных животных при их отлове, не удалось. А зоозащитники предполагают, что озвученный запрет мог касаться использования каких-то запрещенных препаратов либо применения при отлове фармакологических средств, предназначенных для умерщвления животных.

Не факт, что брестчанина покусали бездомные животные

Зоозащитница из Бреста пыталась выяснить дальнейшую судьбу покусавших брестчанина собак. Однако, по ее словам, в местных профильных организациях о судьбе стаи ничего не знают.

— Покусавших человека собак должны были найти, чтобы проверить, не больны ли они бешенством, так как количество уколов пострадавшему зависит от данных об укусившем животном, а также сообщить о произошедшем в районную ветстанцию, — рассказывает директор зоозащитного учреждения «Анималхелп» Ирина Омельянчук.

Животные, напавшие на человека, по возможности должны быть пойманы. В местах, где бешенство среди домашних животных не распространено, внешне здоровых собак и кошек, изолируют и наблюдают за ними в течение 10 дней, рассказывает Омельянчук. Если по истечении срока животное не заболело, его вакцинируют от бешенства и передают хозяину или волонтеру.

В Ивацевичской районной ветеринарной станции по телефону корреспонденту не стали отвечать на вопрос о том, что было с животными после истории с нападением на человека.

Найти животных следовало бы и для того, чтобы проверить, действительно ли напавшие собаки были бродячими, продолжает зоозащитница. Пока же нет достоверных сведений о том, что покусавшие мужчину собаки не имеют хозяина. Учитывая, что в районах частной застройки и в деревнях владельцы нередко отпускают животных на самостоятельный выгул, они могут быть домашними.

— Если эти животные владельческие, то возникает несколько вопросов. Почему нарушаются правила содержания домашних животных в населенных пунктах? Почему они выпускаются на самовыгул и бегают без намордников? Стоит в этом случает также поднять вопрос, привиты ли они от бешенства, — отмечает Ирина Омельянчук. — Отдельный вопрос — ответственность хозяина за то, что его животные напали на человека. Выступая в защиту четвероногих, мы считаем недопустимым нарушение гражданами правил содержания животных.

Зоозащитники обращают внимание, что в разы чаще на людей бросаются как раз не бродячие, а домашние животные, которых отпускают на самовыгул или за которыми их владельцы плохо смотрят.

Какое дело зоозащитникам до отлова животных?

Зоозащитники подчеркивают, даже в белорусском несовершенном по отношению к животным законодательстве, отстрел беспризорных собак и кошек разрешен в исключительных случаях. Но местные организации, которые занимаются их отловом, порой нарушают эти правила. Причины разные. В некоторых городах и уж тем более деревнях нет пунктов временного содержания, потому животных просто некуда девать. В других случаях службы отлова выбирают такой способ, потому что им так проще работать. Но жуткие истории отстрела животных на улицах городов повергают в шок случайных свидетелей, как взрослых, так и детей.

Поддержка стереотипа о том, что выброшенные на улицу и бездомные животные без проблем отстреливаются, снижает эффективность работы по повышению ответственности людей за «тех, кого они приручили». Видя случаи жестокого отношения к безнадзорным животным со стороны организаций, занимающихся их отловом, люди проводят параллель, что такой подход принят в белорусском обществе на государственном уровне. Между тем, как видно из упомянутых документов, это нет так. Ранее представитель Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя случаи отлова и немедленного убийства бродячих животных, подчеркивал , что убивать их не должны. «Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор», — отмечал Ромашко.

Практика отстрела, по мнению зоозащитников, не только противоречит принципам гуманности, но и нарушает права владельцев, потерявших животных и по сути не имеющих возможности их разыскать. Более того, отстрелом проблему безнадзорных животных не решить, убеждены зоозащитники. Такой подход практиковался практически на протяжении века, но безрезультатно.