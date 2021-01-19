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Покусавших под Ивацевичами человека собак не отловили. Зоозащитники считают, что проблема в подходе
19.01.2021 10:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы рассказывали о несчастном случае: девять собак покусали жителя Бреста Юрия Кулинича. Мужчина
В запрете ли загвоздка?
В районе о проблеме знают и не скрывают ее. Отвечая на вопрос о ситуации с безнадзорными животными в районе, глава Ивацевичского ЖКХ ссылался на запрет прокуратуры на отстрел безнадзорных животных дротиками с иммобилизующими препаратами.
— Проводить «иммобилизацию» — отстрел животных дротиками с лекарствами — коммунальникам действительно запретила прокуратура, —
Значит, коммунальные службы могут только отловить и доставить животных в местный пункт отлова и содержания. А мест для новых собак там нет.
По мнению зоозащитников, запрет на использование дротиков с лекарствами животных при отлове никак не влияет на исход в этой истории. Так как после иммобилизации и отлова животных все равно доставили бы в местный пункт отлова и содержания. Так что проблема не в запрете на использование препаратов, а, скорее, в том, что в местном пункте отлова не хватает вольеров.
Процедура отлова подробно
Более того, количество препарата всегда подбирается индивидуально. «Дозы применяемых лекарственных препаратов определяются ветеринарным врачом. Работники бригад по отлову животных должны пройти обязательное обучение по обращению со специальными ружьями», — говорится в документе.
— В исключительных случаях по решению местных исполнительных и распорядительных органов допускается отстрел безнадзорных животных в соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах, утвержденными постановлением Совета министров от 4 июня 2001 года № 834. Но зачастую, имея подобное решение на руках [местные службы отлова] отстреливают животных и без крайней необходимости, — объясняет Оксана Давыденко.
Это значит, что задача коммунальной службы в том, чтобы поймать животных гуманным способом. И только если это невозможно, использовать специальные препараты.
Узнать в прокуратуре, есть ли документ, который бы ограничивал право коммунальных служб на иммобилизацию агрессивных животных при их отлове, не удалось. А зоозащитники предполагают, что озвученный запрет мог касаться использования каких-то запрещенных препаратов либо применения при отлове фармакологических средств, предназначенных для умерщвления животных.
Не факт, что брестчанина покусали бездомные животные
Зоозащитница из Бреста пыталась выяснить дальнейшую судьбу покусавших брестчанина собак. Однако, по ее словам, в местных профильных организациях о судьбе стаи ничего не знают.
— Покусавших человека собак должны были найти, чтобы проверить, не больны ли они бешенством, так как количество уколов пострадавшему зависит от данных об укусившем животном, а также сообщить о произошедшем в районную ветстанцию, — рассказывает директор зоозащитного учреждения «Анималхелп» Ирина Омельянчук.
Животные, напавшие на человека, по возможности должны быть пойманы. В местах, где бешенство среди домашних животных не распространено, внешне здоровых собак и кошек, изолируют и наблюдают за ними в течение 10 дней, рассказывает Омельянчук. Если по истечении срока животное не заболело, его вакцинируют от бешенства и передают хозяину или волонтеру.
В Ивацевичской районной ветеринарной станции по телефону корреспонденту не стали отвечать на вопрос о том, что было с животными после истории с нападением на человека.
Найти животных следовало бы и для того, чтобы проверить, действительно ли напавшие собаки были бродячими, продолжает зоозащитница. Пока же нет достоверных сведений о том, что покусавшие мужчину собаки не имеют хозяина. Учитывая, что в районах частной застройки и в деревнях владельцы нередко отпускают животных на самостоятельный выгул, они могут быть домашними.
— Если эти животные владельческие, то возникает несколько вопросов. Почему нарушаются правила содержания домашних животных в населенных пунктах? Почему они выпускаются на самовыгул и бегают без намордников? Стоит в этом случает также поднять вопрос, привиты ли они от бешенства, — отмечает Ирина Омельянчук. — Отдельный вопрос — ответственность хозяина за то, что его животные напали на человека. Выступая в защиту четвероногих, мы считаем недопустимым нарушение гражданами правил содержания животных.
Зоозащитники обращают внимание, что в разы чаще на людей бросаются как раз не бродячие, а домашние животные, которых отпускают на самовыгул или за которыми их владельцы плохо смотрят.
Какое дело зоозащитникам до отлова животных?
Зоозащитники подчеркивают, даже в белорусском несовершенном по отношению к животным законодательстве, отстрел беспризорных собак и кошек разрешен в исключительных случаях. Но местные организации, которые занимаются их отловом, порой нарушают эти правила. Причины разные. В некоторых городах и уж тем более деревнях нет пунктов временного содержания, потому животных просто некуда девать. В других случаях службы отлова выбирают такой способ, потому что им так проще работать. Но жуткие истории отстрела животных на улицах городов
Поддержка стереотипа о том, что выброшенные на улицу и бездомные животные без проблем отстреливаются, снижает эффективность работы по повышению ответственности людей за «тех, кого они приручили». Видя случаи жестокого отношения к безнадзорным животным со стороны организаций, занимающихся их отловом, люди проводят параллель, что такой подход принят в белорусском обществе на государственном уровне. Между тем, как видно из упомянутых документов, это нет так. Ранее представитель Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя случаи отлова и немедленного убийства бродячих животных,
Практика отстрела, по мнению зоозащитников, не только противоречит принципам гуманности, но и нарушает права владельцев, потерявших животных и по сути не имеющих возможности их разыскать. Более того, отстрелом проблему безнадзорных животных не решить, убеждены зоозащитники. Такой подход практиковался практически на протяжении века, но безрезультатно.
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Зоозащитники считают, что проблема в подходе к работе с безнадзорными животными
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