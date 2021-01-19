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Минэнерго: Беларусь поставила в Украину более 3 млн кВт⋅ч электроэнергии в качестве аварийной помощи

19.01.2021 10:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВтч электроэнергии, сообщили в Минэнерго Беларуси. Ранее в Украине заявили, что оказали аварийную помощь энергосистеме Беларуси при отключении БелАЭС.


Фото: Reuters

«В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВтч электроэнергии. Поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00. Максимальная мощность составила 500 МВт», — рассказали в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что поставки выполнили для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий.

Ранее глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус сообщил, что Украина 16 января предоставила краткосрочную аварийную помощь Беларуси, чтобы обеспечить стабильную работу ее энергосистемы при отключении блока БелАЭС от сети. По его данным, «аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы».

В Минэнерго Беларуси уточнили, что импорт украинской электроэнергии в Беларусь был осуществлен в незначительном объеме.

Напомним, вечером 16 января в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора: «Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования». В «Белэнерго» тогда заявили, что энергосистема Беларуси работает устойчиво.

 
 
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По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт⋅ч электроэнергии, сообщили в Минэнерго Беларуси.
 
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