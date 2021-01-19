"Амкодор" успешно завершил 2020 год

Источник материала: БT

Предприятия Беларуси подводят итоги прошлого года. Один из тех, кто сумел успешно подытожить 2020 год, - "Амкодор". Экспорт, как и объемы производства, выросли в полтора раза. Секрета нет: холдинг успел занять ниши, освободившиеся из-за пандемии и закрытых границ. В то же время на себе такой негативный эффект прочувствовали минимально. Все благодаря импортозамещению. Его будут развивать и дальше. К слову, в минувшем году белорусская промышленность недобрала предварительно 0,7 % до показателей 2019-го. В нынешних реалиях это очень хорошие результаты. В этом году акцент - на качество, ведь это главный козырь на экспортном рынке.