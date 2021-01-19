Источник материала: Sputnik Беларусь

Счета санатория "Беларусь" в Друскининкае по-прежнему остаются замороженными. Недавно благодаря усилиям администрации санатория работникам все же удалось выплатить зарплату за декабрь. Но никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше.

Sputnik пообщался с председателем рабочего совета санатория, воспитателем Владиславом Шаруцким и узнал, как выживают сотрудники санатория в условиях необоснованных санкций.

Фактически вынуждают уволиться

Владислав Шаруцкий работает в санатории "Беларусь" семь лет. Он гражданин Литвы, и, как остальные почти 400 сотрудников санатория, не знает, как сложится его судьба завтра. Положенную за декабрь зарплату с боем удалось выбить руководству учреждения: банк Swedbank "пошел на уступки", разрешив перевести строго положенные суммы каждому работнику. Но счета по-прежнему заблокированы, а будет ли зарплата в следующем месяце, никто не знает.

"Да и не только в зарплате дело, а в ситуации в целом. Санаторий – важная организация, где оздоравливаются белорусские дети. Плюс это крупный налогоплательщик, пятый в городе, входит в тридцатку крупнейших налогоплательщиков Литвы. И мы хотим, чтобы так было и дальше, чтобы наш санаторий работал, а литовское правительство приложило все необходимые усилия для решения ситуации. Но с их стороны таких шагов не предпринимается", - говорит Владислав.

О санкциях Владислав и его коллеги узнали 18 декабря. Санаторий оказался в ситуации, когда он не может выплатить зарплаты и выполнять другие долговые обязательства по оплате остальных счетов, коммунальных услуг. Люди сразу же стали обращаться за разъяснениями и искать выходы из ситуации. И единственное, что предложил литовский сейм, это выплаты увольняющимся с подсанкционных организаций работникам: обещали две средние зарплаты и весь социальный пакет в дальнейшем, который предлагают безработным.

"Судя по всему, власти рассматривают только такую ситуацию, когда санаторий не будет работать. С одной стороны, они открыто его не закрывают, но фактически показывают, что нам остается только уволиться", - говорит Влад.

Кризис в курортном городе

В Друскининкае ситуация из-за пандемии сейчас тяжелая. В 13-тысячном городе около двух тысяч безработных. В конце прошлого года один из санаториев уволил 200 сотрудников: все здравницы сейчас на простое, денег попросту нет. Мэр города Ричардас Малинаускас, выступая с заявлением о санкциях в отношении санатория "Беларусь", объяснил возможные последствия: если ситуацию перенести на Вильнюс, то это бы было равнозначно тому, если бы сразу 11 тысяч жителей литовской столицы разом потеряли работу.

Потому и сотрудники санатория в период пандемии и большой безработицы в курортном городе полагают, что главное сейчас - сохранить рабочие места и сам санаторий.

"Нас не устраивают такие предложения и такой вариант нас спасать. А сейчас сейм Литвы и вовсе отказал пострадавшему от санкций санаторию в субсидиях," – говорит воспитатель.

© Sputnik Санаторий "Беларусь" в Друскининкае, детский корпус

Речь идет о новом решении литовского парламента : компаниям, попавшим под санкции ЕС, субсидии за простой больше не выплачиваются. При этом случай с санаторием "Беларусь" – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции. По литовскому законодательству, работнику, имеющему право на пособие, должна быть предоставлена выплата в размере 77,58% от его среднемесячного заработка. Но с внесением поправок и этого не будет. Выход – увольнение.

"Теперь все работники учреждений, которые попадают под санкции, остаются без этих социальных выплат на время пандемии. И, можно сказать, без социальных гарантий. Мы должны платить социальное страхование. Но если мы не получаем никаких средств, то оказываемся еще должны государству. Для многих это – единственный источник дохода, кто-то работает в санатории семьями. Конечно, какое-то время можно продержаться, но постепенно один за другим люди будут вынуждены уходить из санатория", - объясняет Владислав.

Сейчас администрация санатория, местная власть поддерживает белорусский санаторий. Да и сами сотрудники решили хоть как-то помочь и собирают деньги на адвоката, чтобы тот смог отстаивать их интересы в суде.

Привлекают внимание к проблеме, устраивая санкционированные акции протеста и автопробеги. На прошлой неделе сотрудники вывесили на заборе санатория плакаты и фотографии, пытаясь показать, какую важную работу проделывает санаторий в реабилитации детей. Следующий шаг – автопробег до Вильнюса, чтобы привлечь внимание правительства.

"Может быть, власти поймут, что санаторий нужен не столько Беларуси, сколько и самой Литве: в первую очередь как один из крупных налогоплательщиков. В Друскининкае это пятый по величине налогоплательщик в городе. Опять же платят и аренду за землю, налог на недвижимость и все остальное. Плюс это 400 человек, которым не надо платить пособие по безработице, это люди, которые платят налоги, покупают продукты. Это граждане Литвы, белорусские семьи, которые имеют вид на жительство и водят своих детей в литовские школы. Они должны быть защищены", - уверен Владислав.

Санкции и санаторий

Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Но санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из которых 356 – литовцы.

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом .

В начале января сотрудникам санатория все же удалось выплатить зарплату: банк разморозил строго отведенные на каждого работника суммы, но счета по-прежнему остаются заблокированными . 12 января работники санатория "Беларусь", выступая против санкционных мер, вышли на акцию протеста .

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