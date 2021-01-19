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Виктор Бабарико ознакомился со своим уголовным делом. Адвокат: Обвинение не доказано

19.01.2021 12:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико и его адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. По словам адвоката Дмитрия Лаевского, в деле есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Срок, отведенный защите Виктора Бабарико на ознакомление с уголовным делом, истек 16 января.

— Мы с коллегой Натальей Мацкевич прочли материалы и, опираясь уже на весь этот массив информации, пришли к выводу, что в отношении нашего подзащитного обвинение не доказано. Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, — рассказал Лаевский TUT.BY.

О направлении дела прокурору адвокаты узнали из СМИ, официально орган следствия — КГБ — их об этом не извещал.

Кроме того, адвокат отмечает, что примерно с середины декабря по вчерашний день, то есть больше месяца, защитники не допускались для посещения в следственный изолятор, поэтому Виктор Дмитриевич был лишен возможности получать консультации наедине и конфиденциально.

— Нам не позволено копировать материалы дела, наш коллега по защите Виктора Бабарико, адвокат Александр Пыльченко лишился права осуществлять адвокатскую деятельность, поводом для этого стал правовой комментарий в СМИ, адвокат Виктора Бабарико по вопросам избирательного права Максим Знак заключен под стражу в СИЗО — в такой обстановке осуществляется защита на сегодняшний день, — подытожил Дмитрий Лаевский.

 
 
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По словам адвоката Дмитрия Лаевского, в деле есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в...
 
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