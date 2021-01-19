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Восстановили утраченное: Лукашенко оценил состояние лесного хозяйства

19.01.2021 12:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Лесное хозяйство - это фундаментальная отрасль, которую удалось сохранить, об это заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече во Дворце независимости с заместителем премьер-министра Александром Субботиным и министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей. 

© Sputnik / Алексей Никольский
Лукашенко считает, что модернизация деревообработки себя оправдала

Лукашенко отметил, что лес – ценный возобновляемый ресурс, который занимает порядка 40% территории Беларуси. По его мнению, за годы суверенитета страна смогла преумножить это богатство. Сегодня площадь леса увеличена почти на миллион гектаров. 

"Это говорит, что мы не "хищники" и к природе, тому ресурсу, который дарован нам Господом, относимся по-человечески", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Беларусь в лидерах и по запасам древесины в Европе. Сегодня они составляют почти два миллиарда кубических метров.

"И это важно, мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю древесину гнали эшелонами за пределы страны, рубили", - сказал белорусский лидер.

И добавил, что доля так называемых спелых лесов (готовых к вырубке) сегодня составляет порядка 20%, когда в 90-ые была всего лишь 3%.

Лукашенко назвал лесную отрасль прибыльной, поскольку она приносит в два раза больше дохода, нежели получает финансирования из бюджета. А еще попросил чиновников перерабатывать некачественный лес, а не бросать его.

"Мы эту древесину переработаем в дрова и продадим с высокой рентабельностью в Европу. Да и не только Европа, нам свои потребности надо закрыть, определить объемы. Сколько нам нужно щепы, пеллет, чтобы заместить природный газ", - заявил президент.

По его мнению, стране нужно активнее переходить на обогрев домов на местном топливе, а не сжигать дорогостоящий импортный природный газ.

Как сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, белорусские леса в основном состоят из сосны – ее 55%. Далее идет береза – 19%, ель – 11%. Он также отметил, что в стране недавно построили большой тепличный комплекс при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре, где выращивают деревья, устойчивые к белорусскому климату, а также различным болезням.

 
Теги: Минск
 
 
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Лес – ценнейшее богатство, которое удалось сохранить и преумножить, заявил белорусский лидер на встрече с вице-премьером Субботиным и министром лесного хозяйства...
 
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