Доллар США подешевел на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Доллар США подешевел, евро и российский рубль подорожали, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник.

По данным БВФБ, доллар США упал в цене на 0,12%, евро подорожал на 0,08%, а российский рубль окреп на 0,19%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют на вторник:

1 евро - 3,08 белорусского рубля,

1 доллар США - 2,55 белорусского рубля,

100 российских рублей - 3,45 белорусского рубля.

Стоит учитывать, что банки, устанавливая курсы валют, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь , что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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