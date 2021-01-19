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Доллар США подешевел на торгах во вторник
19.01.2021 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв - Sputnik. Доллар США подешевел, евро и российский рубль подорожали, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник.
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По данным БВФБ, доллар США упал в цене на 0,12%, евро подорожал на 0,08%, а российский рубль окреп на 0,19%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют на вторник:
1 евро - 3,08 белорусского рубля,
1 доллар США - 2,55 белорусского рубля,
100 российских рублей - 3,45 белорусского рубля.
Стоит учитывать, что банки, устанавливая курсы валют, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук
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Европейская валюта и российский рубль прибавили в цене, доллар подешевел по отношению к белорусскому рублю.
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