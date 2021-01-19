ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николай Сванидзе написал письмо генпрокурору Шведу. В нем - про Марию Колесникову

19.01.2021 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный российский журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Николай Сванидзе написал письмо генеральному прокурору Беларуси Андрею Шведу по ситуации с Марией Колесниковой.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

— Уважаемый Андрей Иванович, я мог бы напомнить Вам о том, что М.А. Колесникова задержана за выражение своего мнения, и это задержание есть нарушение базового права человека — права на свободу слова. Я бы мог напомнить также о том, что М.А. Колесникова всегда действовала публично и открыто и никогда не демонстрировала намерения покинуть территорию Республики Беларусь.

Сванидзе просит также учесть, что условия содержания Марии могут нанести непоправимый вред ее здоровью: ее, некурящую, держат в камере с курящими, из-за чего у нее развился постоянный кашель, а просьба о встрече с врачом с ноября не удовлетворена, говорится в письме.

— Представляется, что М.А. Колесникова не несет общественной опасности и применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является избыточным и непропорционально жестоким, — отмечает Николай Сванидзе и с учетом обстоятельств и личности Колесниковой просит оценить целесообразность содержания ее под стражей и принять гуманное решение.

Колесникова заключена под стражу 8 сентября, 16 сентября ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 статьи 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или сети Интернет).

Письмо отправлено 13 января.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Николай Сванидзе написал письмо...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар США подешевел на торгах во вторник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by