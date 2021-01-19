Николай Сванидзе написал письмо генпрокурору Шведу. В нем - про Марию Колесникову

Источник материала: Tut.by

Известный российский журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Николай Сванидзе написал письмо генеральному прокурору Беларуси Андрею Шведу по ситуации с Марией Колесниковой.



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

— Уважаемый Андрей Иванович, я мог бы напомнить Вам о том, что М.А. Колесникова задержана за выражение своего мнения, и это задержание есть нарушение базового права человека — права на свободу слова. Я бы мог напомнить также о том, что М.А. Колесникова всегда действовала публично и открыто и никогда не демонстрировала намерения покинуть территорию Республики Беларусь.

Сванидзе просит также учесть, что условия содержания Марии могут нанести непоправимый вред ее здоровью: ее, некурящую, держат в камере с курящими, из-за чего у нее развился постоянный кашель, а просьба о встрече с врачом с ноября не удовлетворена, говорится в письме.

— Представляется, что М.А. Колесникова не несет общественной опасности и применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является избыточным и непропорционально жестоким, — отмечает Николай Сванидзе и с учетом обстоятельств и личности Колесниковой просит оценить целесообразность содержания ее под стражей и принять гуманное решение.

Колесникова заключена под стражу 8 сентября, 16 сентября ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 статьи 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или сети Интернет).

Письмо отправлено 13 января.