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Александр Лукашенко требует рачительных и современных подходов в ведении лесного хозяйства
19.01.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны.
Лесная отрасль выдержала испытание пандемией, не утратив рынки, сохранив производства и трудовые коллективы. В Беларуси ставка на современные подходы в ведении лесной сферы. Это помогает наращивать лесной фонд, улучшать количественные и качественные показатели лесов.
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Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце Независимости....
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