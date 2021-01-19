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Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце Независимости . Президент акцентировал: лес - важный ресурс. Его значение тем более ценно, что это возобновляемый источник дохода. Беларусь прочно закрепилась в десятке самых лесных государств Европы. И этот статус нельзя потерять. Александр Лукашенко требует рачительных и современных подходов в ведении лесного хозяйства. От того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной. На эту задачу нацелены в том числе пеллетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать своей продукцией импорт.





Лесная отрасль выдержала испытание пандемией, не утратив рынки, сохранив производства и трудовые коллективы. В Беларуси ставка на современные подходы в ведении лесной сферы. Это помогает наращивать лесной фонд, улучшать количественные и качественные показатели лесов.