ОБСЕ о диалоге между оппозицией и властями Беларуси: Сейчас это невозможно

Источник материала: Tut.by

Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные оппозиционные активисты и участники протестов, заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает interfax.by .





— И, конечно, открытым остается вопрос, каким образом мы можем (…) способствовать диалогу между белорусской оппозицией и существующим режимом. Я обсудила этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси и лидером оппозиции (Светланой Тихановской — ИФ). К сожалению, сейчас невозможно вести этот диалог, потому что, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны, — сказала Линде на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции во вторник в Киеве.

Она подчеркнула, что в «московском механизме» ОБСЕ существует более 80 предложений, над которыми «мы собираемся работать во время нашего председательствования в ОБСЕ».

Напомним, в сентября в ОБСЕ в отношении Беларуси второй раз в истории запустили Московский механизм: миссия экспертов должна была быть направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. Исследователь Андрей Елисеев назвал это «уникальным и очень позорным для страны сигналом»: Московский механизм по Беларуси запущен фактически через чрезвычайную процедуру. Она за 30 лет применяется только пятый раз и уже повторно — по Беларуси.