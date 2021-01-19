В Минэкономики рассказали, каким будет ВВП страны в 2025 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. К 2025 году ВВП Беларуси должен составить 21,5%, заявил глава Минэкономики страны Александр Червяков.

"Мы планируем, что рост ВВП за пятилетие составит 21,5%. Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%, инвестиции - на 22%", - цитирует министра БелТА .

Червяков озвучил также цифры, на которые планирует выйти страна по экспорту товаров и услуг в 2025 году: более 50 миллиардов рублей (19,5 млрд долларов).

Главная цель белорусских властей - рост благосостояния населения, подчеркнул глава Минэкономики.

"Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании", - пояснил он.

А что с зарплатой?

"Что касается оплаты труда, то задача - обеспечить ее рост за счет производительности труда. При этом акцент будет адресно на тех организациях госсектора, а может, и частного, где действительно серьезный разрыв в заработной плате со средним значением 2020 года", - заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Планируют повышать зарплаты не только медикам и учителям, но и профессорско-преподавательскому составу, работникам культурных, спортивных учреждений, а также соцработникам, подчеркнула Костевич.

По словам министра, оплата их труда должна составить к 2025 году не менее 80% от средней по Беларуси.

За экономические проступки - экономическое наказание

Пересмотр оснований для привлечения бизнеса к ответственности предлагается осуществить в Беларуси.

"Предлагается пересмотреть основания для привлечения экономических агентов к уголовной и административной ответственности за правонарушения в экономической сфере. За экономические проступки - только экономическое наказание", - сообщил Червяков.

В числе других инициатив - неувеличение налогов на срок до пяти лет в рамках инвестдоговоров, гарантия инвесторам выкупа части продукции на новых производствах со стороны государства, а также расширение размера инвестиционных вычетов, которые можно отнести на затраты.

Сегодня в Беларуси прошла пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, в их числе - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Программа еще не утверждена властями, планируется, что это будет сделано после Всебелорусского народного собрания, рассказал Червяков.

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