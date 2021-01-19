|
В Минэкономики рассказали, каким будет ВВП страны в 2025 году
19.01.2021 16:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. К 2025 году ВВП Беларуси должен составить 21,5%, заявил глава Минэкономики страны Александр Червяков.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы планируем, что рост ВВП за пятилетие составит 21,5%. Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%, инвестиции - на 22%", - цитирует министра
Червяков озвучил также цифры, на которые планирует выйти страна по экспорту товаров и услуг в 2025 году: более 50 миллиардов рублей (19,5 млрд долларов).
Главная цель белорусских властей - рост благосостояния населения, подчеркнул глава Минэкономики.
"Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании", - пояснил он.
А что с зарплатой?
© Sputnik / Константин Михальчевский
Планируют повышать зарплаты не только медикам и учителям, но и профессорско-преподавательскому составу, работникам культурных, спортивных учреждений, а также соцработникам, подчеркнула Костевич.
По словам министра, оплата их труда должна составить к 2025 году не менее 80% от средней по Беларуси.
За экономические проступки - экономическое наказание
© Sputnik / Руслан Кривобок
"Предлагается пересмотреть основания для привлечения экономических агентов к уголовной и административной ответственности за правонарушения в экономической сфере. За экономические проступки - только экономическое наказание", - сообщил Червяков.
В числе других инициатив - неувеличение налогов на срок до пяти лет в рамках инвестдоговоров, гарантия инвесторам выкупа части продукции на новых производствах со стороны государства, а также расширение размера инвестиционных вычетов, которые можно отнести на затраты.
Сегодня в Беларуси прошла пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, в их числе - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.
Программа еще не утверждена властями, планируется, что это будет сделано после Всебелорусского народного собрания, рассказал Червяков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы будет четыре приоритетных направления: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)