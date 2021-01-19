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Президент Беларуси: Мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза
19.01.2021 16:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце Независимости.
Работу лесной отрасли обсудили у президента
Президент акцентировал, лес - важный ресурс, который
Стратегический возобновляемый ресурс
Сейчас леса занимают почти половину территории нашей страны. Это очень высокий показатель для ценнейшего возобновляемого ресурса. Беларусь прочно закрепилась в десятке самых лесных государств Европы. Причем только за годы независимости такие площади были увеличены почти на один миллион гектар. Таким образом, наша страна стала одним из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Корневой запас древесины почти 2 миллиарда кубических метров.
Александр, Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "И, что очень важно, мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла 3 %, сегодня 20 %".
Инновации лесного хозяйства
В отрасли постоянно внедряют самые передовые технологии. Хороший пример - новый тепличный комплекс при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Здесь генетики и селекционеры выращивают посадочный материал для белорусских лесов. Доля таких технологий в создании лесов около 50 %. Инновационный подход в отрасли ощущают все, вплоть до рядовых сотрудников.
Лесная отрасль: итоги года
Виталий Дрожжа, Министр лесного хозяйства Беларуси: "Итоги года достаточно удовлетворительные. Мы сегодня сработали в историческом максимуме по выручке, экспорту нашей продукции. Мы своевременно и в соответствии с графиком роста заработной платы ее выплачиваем. В отрасли отсутствуют убыточные организации. Экономическая составляющая достаточно благополучная".
Акцент на местные виды топлива
Президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса. Будет продолжено и создание производств по выпуску топливных пеллет. То есть это очевидная ставка на местные виды топлива. В ближайшее время будут пересмотрены подходы к использованию в этом качестве природного газа.
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Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце Независимости. ...
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