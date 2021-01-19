В этот раз гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается:

- Одна двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра на 2 этаже 1 секции. Стоимость – 1350 долларов при 100 % оплате. При поэтапной оплате в установленный договором период в соответствии с графиком платеже – 1400 долларов.

В отделе продаж застройщика рассказали, что данная квартира появилась в декларации из-за того, что предыдущий дольщик отказался от данного варианта в пользу квартиры большей площади. В результате в проектную декларацию пришлось вносить изменения. "В целом, система регулирования цены квадратного метра на предприятии зависит от общей площади, этажа, типа планировки квартиры и условий оплаты", - пояснили сотрудники.