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Плюс $150 с "квадрата". Почему "двушка" в новостройке в центре Минска продается дороже, чем в декабре

19.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«СИ-трейдинг» внес изменения в проектную декларацию за 9 декабря 2020 года по объекту «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Гастелло». Напомним, что ранее купить квартиру в жилом доме «Гастелло Резиденс» можно было от $ 1200 за «квадрат». Новая декларация, опубликованная в свежем номере газеты «Звязда» касается двухкомнатной квартиры площадью 54 «квадрата».

В этот раз гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается:

- Одна двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра на 2 этаже 1 секции. Стоимость – 1350 долларов при 100 % оплате. При поэтапной оплате в установленный договором период в соответствии с графиком платеже – 1400 долларов.

В отделе продаж застройщика рассказали, что данная квартира появилась в декларации из-за того, что предыдущий дольщик отказался от данного варианта в пользу квартиры большей площади. В результате в проектную декларацию пришлось вносить изменения. "В целом, система регулирования цены квадратного метра на предприятии зависит от общей площади, этажа, типа планировки квартиры и условий оплаты", - пояснили сотрудники.

Напомним, что недавно мы посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых.

Плюс 0 с "квадрата". Почему "двушка" в новостройке в центре Минска продается дороже, чем в декабре
Плюс 0 с "квадрата". Почему "двушка" в новостройке в центре Минска продается дороже, чем в декабре

Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. «Гастелло Резиденс» представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. На первом этаже запроектированы нежилые помещения административно-торгового назначения. Комплекс также включает подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.

Что касается планировок, то здесь есть как от маленькие «однушки», так и большие четырехкомнатные и даже двухуровневые квартиры. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 «квадрат». Также есть квартиры с террасами.

Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома – конец 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом.

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Теги: Минск
 
 
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