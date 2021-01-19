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Плюс $150 с "квадрата". Почему "двушка" в новостройке в центре Минска продается дороже, чем в декабре
19.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«СИ-трейдинг» внес изменения в проектную декларацию за 9 декабря 2020 года по объекту «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Гастелло». Напомним, что ранее
В этот раз гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается:
- Одна двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра на 2 этаже 1 секции. Стоимость – 1350 долларов при 100 % оплате. При поэтапной оплате в установленный договором период в соответствии с графиком платеже – 1400 долларов.
В отделе продаж застройщика рассказали, что данная квартира появилась в декларации из-за того, что предыдущий дольщик отказался от данного варианта в пользу квартиры большей площади. В результате в проектную декларацию пришлось вносить изменения. "В целом, система регулирования цены квадратного метра на предприятии зависит от общей площади, этажа, типа планировки квартиры и условий оплаты", - пояснили сотрудники.
Напомним, что недавно мы
Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. «Гастелло Резиденс» представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. На первом этаже запроектированы нежилые помещения административно-торгового назначения. Комплекс также включает подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.
Что касается планировок, то здесь есть как от маленькие «однушки», так и большие четырехкомнатные и даже двухуровневые квартиры. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 «квадрат». Также есть квартиры с террасами.
Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома – конец 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом.
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Плюс $150 с "квадрата". Почему "двушка" в новостройке в центре Минска продается дороже, чем в декабре
«СИ-трейдинг» внес изменения в проектную декларацию за 9 декабря 2020 года по объекту «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным...
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