ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси смартфоны и планшеты Samsung предлагают со скидкой на 20%

19.01.2021 17:49 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Акция позволит сэкономить на покупке устройств Samsung как единым платежом, так и в рассрочку.

Наибольшую выгоду можно извлечь, приобретая инновационный смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2. По 10 февраля этот девайс с гибким экраном будет доступен со скидкой 1260 рублей.

По сниженным ценам можно будет купить и прошлогодние флагманы из линейки S20. В период действия акции скидка на базовый флагман Samsung Galaxy S20 составит 490 рублей, на модель Samsung Galaxy S20+ – 520 рублей, а на модель Samsung Galaxy S20 Ultra – 666 рублей.

Значительно доступнее стали также планшеты Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7+ и Samsung Galaxy Tab S5e. Так, по акции «Самым любимым» модификация Samsung Galaxy Tab S7 с поддержкой LTE предлагается за 1815 рублей, а его Wi-Fi-версия за 1599 рублей. В первом случае вы сможете сэкономить 454 рубля, а во втором – 400 рублей.

Чтобы воспользоваться скидкой в размере 20%, необходимо сообщить работнику салона связи промокод «Самсунг» либо ввести его в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС. Одновременно нужно заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, участвующих в акции. Подробнее с ее правилами можно ознакомиться здесь.

Предлагаем полный список смартфонов и планшетов Samsung, присоединившихся к акции «Самым Любимым».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция позволит сэкономить на покупке устройств Samsung как единым платежом, так и в рассрочку.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ОБСЕ о диалоге между оппозицией и властями Беларуси: Сейчас это невозможно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by