Война компроматов. МИД Беларуси обвинил беглого силовика Игоря Макара в мошенничестве и опубликовал свою запись

Источник материала: Tut.by

Игорь Макар, бывший белорусский силовик, проживающий за границей, дал показания украинским спецслужбам по делу о гибели Павла Шеремета. МИД Беларуси, впрочем, обвиняет Макара в мошенничестве и заявляет, что с интересом наблюдает за «возней» вокруг его заявлений.



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Игорь Макар — бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси. В начале 2000-х он ушел из «органов», а в 2006 году был в команде кандидата в президенты Александра Козулина, отвечая за вопросы безопасности, а затем уехал из страны.

Макар рассказал в эфире «Радыё Свабода» о том, что после публикации аудиозаписи , на которой, как утверждается, бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев в 2012 году обсуждает со своими подчиненными возможные пути устранения некоторых белорусских политэмигрантов, а также журналиста Павла Шеремета, с ним связались украинские дипломаты. Они просили его прилететь в Украину и оказать содействие в расследовании убийства Шеремета.

— По моему мнению, я предоставил достаточно оснований того, что именно к убийству Павла Шеремета, то есть являлись заказчиками данного преступления белорусские спецслужбы, — заявил бывший сотрудник белорусских силовых структур.

Макар также рассказал о том, что те данные, которыми он поделился с украинской стороной, могут существенно повлиять на ход расследования.

По его словам, по взаимной договоренности с украинским следствием, Макар пока не будет предавать огласке свои показания. Он уверен, что теперь расследование изменится коренным образом, а Генпрокуратура Украины сможет назвать исполнителей и заказчиков убийства Павла Шеремета.

Как комментирует белорусский МИД?

Обнародованные Макаром записи и его поездку в Киев прокомментировал по просьбе российских журналистов и белорусский МИД. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз сообщил , что они давно знают о деятельности Макара и скептически относится к «возне» вокруг его высказываний.

— Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше Посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла, — заявил Глаз.

Что на записи?

МИД также обнародовал аудиозапись, как утверждается, встречи Игоря Макара с представителем посольства Беларуси в Литве. На ней два действующих лица: один из собеседников задает вопросы о том, какую информацию другой готов предоставить, также речь идет о сумме за нее. Один из собеседников называет второго по имени — Игорь.

— Если допустим… Если допустим… Эм… Если допустим мне отдают всю полностью информацию и, скажем так, что сделают так, как нужно… так как нужно… так как нужно… это… это примерно, ну… один, запятая, пять, два — примерно. Если давать информацию постоянно и быть полезным… если быть полезным [говорит неразборчиво] очень не хотел бы нигде ни фиксировать абсолютно, то есть просто такие абсолютно нормальные отношения, Это уже как бы ну… — говорит голос, который, по версии МИД, принадлежит Макару.

— Ну вы понимаете, какую вы информацию можете нам дать. То есть вы даете нам информацию по людям, да, которые нам дают информацию из Минска, да, те, кто вас информируют, да? Вы про этих людей будете давать информацию нам? — отвечает собеседник.

— Про людей нет, потому что сдавать людей — это ну как…

— Хорошо. Вы дадите информацию тогда по…

— Я дам информацию полностью, что собирается делать, чтобы этого не было. [говорит неразборчиво] Значит, сделаю информацию, как это все куда, в какие СМИ пустить или не пускать вообще, делать просто по телефону там в Минске, скажут типа там [говорит неразборчиво].

— Ликвидация людей, вы говорите сейчас про возможных кандидатов в президенты, да?

— Не кандидатов, а…

— Ну сегодня?

— Были с кандидатами…

— Которые были именно…

— Не на этих выборах.

— Но по другим людям?

— Которые сейчас находятся в разных странах, кто-то помогает, кто-то пишет статьи [говорит неразборчиво].

Дальше собеседники договариваются о новой встрече в понедельник, 24 числа (это число пришлось в прошлом году на понедельник только в феврале и августе — прим. TUT.BY), где будут обсуждать вопрос уже более предметно. Предположительно работник посольства спрашивает, о долларах или евро идет речь в обозначенной сумме «один, запятая, пять, два». «Евро» — отвечает собеседник, замечая, что доллары ему не интересны. Первый участник беседы также спрашивает, идет ли речь о миллионах, и получает ответ «да, конечно».

TUT.BY попросил Игоря Макара прокомментировать аудиозапись МИД Беларуси, однако на момент публикации материала мы не получили его ответ.

Что про Макара и запись говорят в госСМИ?

Сюжет, посвященный Игорю Макару и обнародованной им записи, появился 18 января на телеканале СТВ. В нем блогер Алексей Голиков пообщался с ветераном спецподразделения «Алмаз» КГБ Беларуси. Имя бывшего силовика не называется, а голос изменен. Запись он называет «лохотроном», заявляя, что у Макара статус был не тот, чтобы присутствовать «на серьезных совещаниях» с руководством КГБ. Также «алмазовец» упоминает программу имитации голоса, которую можно бесплатно скачать в интернете.

— Ты наговариваешь туда свой голос, потом пишешь что-то, и этот голос твоим голосом говорит, — объясняет экс-«алмазовец».

Еще один аргумент — если запись все же подлинная, то почему Макар не обнародовал ее значительно раньше? И на этот вопрос отчасти пытается ответить ветеран «Алмаза».

— Макар в Литве был заключен под стражу, его арестовали. Основание — какие-то финансовые махинации. За финансовые махинации слишком быстро не отпускают. Полагаю, что он был завербован какими-то специальными службами местными. И ввиду того, что между ними была достигнута договоренность, его теперь используют, понимаете? — говорит мужчина.

Запись EUObserver и выводы экспертов

Напомним, европейское издание EUObserver в начале января обнародовало аудиозапись, как утверждалось, сделанную 11 апреля 2012 года: якобы на ней тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев общается с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа», участники беседы обсуждают физическое устранение некоторых белорусских политических эмигрантов. Назывались имена бывшего сотрудника центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеслава Дудкина, бывшего начальника столичного СИЗО № 1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа полковника Владимира Бородача. В ходе разговора речь также зашла о журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве.

— Вот по Шеремету нужно сработать, который з… ал, б… дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, б… дь, совсем, б… дь… ни рук, ни ног не соберут, — говорит голос, который издание EUobserver идентифицирует как принадлежащий Вадиму Зайцеву.

Телеканал «Настоящее время» 19 января опубликовал результаты экспертизы, которую по просьбе журналистов провели специалисты находящейся в Санкт-Петербурге автономной некоммерческой организации «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов».

Специалисты с помощью различных методов сравнивали ее с записями выступлений Вадима Зайцева, находящимися в публичном доступе, и пришли к заключению , что голос на записи Макара и голос в телесюжетах, где выступал Вадим Зайцев, принадлежит одному и тому же человеку.