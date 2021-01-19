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Расширен перечень товаров с госрегулированием цен
19.01.2021 19:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси расширило перечень товаров, на которые в республике регулируются цены, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Перечень социально значимых товаров, цены на которые могут временно регулироваться МАРТ, дополнен следующими позициями:
"Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включенные для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары", – сказали в ведомстве.
Там также напомнили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.
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В перечень социально значимых товаров добавлено семь позиций – два вида колбас, перловка, салфетки, маргарин и другие.
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