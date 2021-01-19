Расширен перечень товаров с госрегулированием цен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси расширило перечень товаров, на которые в республике регулируются цены, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Перечень социально значимых товаров, цены на которые могут временно регулироваться МАРТ, дополнен следующими позициями:

субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы)

колбаса полукопченая и варено-копченая

маргарин

крупа перловая

свежий чеснок

свежий перец сладкий

салфетки бумажные

"Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включенные для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары", – сказали в ведомстве.

Там также напомнили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

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