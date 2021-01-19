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Тихановская выступит перед Совбезом ООН. Представитель России назвал эту встречу провокацией
19.01.2021 20:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская 22 января выступит перед Советом Безопасности ООН. Онлайн-встреча инициирована членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США и будет посвящена свободе СМИ в Беларуси. Об этом
— Светлана обратит внимание на дело Игоря Лосика, который голодает больше месяца, журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова. Также она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, — и поделится другими историями узников совести, — говорится в сообщении.
Намерена Тихановская поднять вопрос международного расследования «преступлений режима Лукашенко» и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.
Выступить на встрече намерены и официальные представители Москвы и Минска. Об этом
Дмитрий Полянский назвал провокацией западных стран организацию новой встречи с Тихановской, так как темы Беларуси нет в повестке Совбеза.
— Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран. Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Беларусь примут участие во встрече, — заявил Полянский.
Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое
Тогда в рамках слушаний от Беларуси также выступили заместитель председателя лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович и юрист Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович.
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Выступить на встрече намерены и официальные представители Москвы и Минска.
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