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В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов

20.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Разговоры о том, что в Каменной Горке появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, ходили давно. Обещали, что ФОК будет похож на уже работающий и полюбившийся минчанам «Мандарин». И вот наконец на площадке появилась строительная техника, начались работы. Как идет процесс на улице Казимировской, смотрите в нашем фоторепортаже.

В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов

Новый многофункциональный спортивный комплекс возводится на пересечении ул. Казимировской и Неманской. Общая площадь комплекса — 11.300 м². Первый этаж будет предназначен для встречи гостей, приобретения билетов, пункта выдачи, хранения и сушки прокатных коньков. Второй этаж вместит в себя водно-термальную зону с гидромассажными ванными, плавательным бассейном на 6 дорожек длиной 25 метров и дополнительной зоной гидропроцедур с водопадом и подводным массажем. Здесь же разместятся два небольших бассейна: для обучения плаванию и для детей от 1 до 4 лет. Отдельно расположатся бани и сауны, а также массажная комната. На втором этаже появится также фитнес-зал и два зала для общей физической подготовки.

В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов

Заказчиком и эксплуатирующей организацией выступает государственное предприятие «Аква-Минск», которое уже является оператором аквапарка «Лебяжий», ФОК «Серебрянка», группы гостиниц «Аква-Минск», теннисного центра «Аква-Минск», «Аква-Минск Клиники» и МФК «Мандарин».

В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов

Самым заметным отличием нового комплекса от «Мандарина» станет ледовый каток, вокруг которого разместится трибуна на 120 зрителей. В комплексе будет все необходимое для комфортной подготовки к катанию. Так, предусмотрены четыре командные раздевалки, душевые и комната для переодевания.

Генеральным подрядчиком выступила польская компания UNIBEP S.A. Строительство будет происходить за счет кредитных ресурсов банка БГК (Республика Польша) и оборотных средств заказчика. Строительство ФОК будет идти «под ключ».

В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов
В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов

 
Теги: Минск
 
 
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Разговоры о том, что в Каменной Горке появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, ходили давно. Обещали, что ФОК будет похож на уже работающий и...
 
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