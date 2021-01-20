В Каменной Горке начали возводить ФОК с катком и бассейном. Строят его поляки по заказу белорусов

Самым заметным отличием нового комплекса от «Мандарина» станет ледовый каток, вокруг которого разместится трибуна на 120 зрителей. В комплексе будет все необходимое для комфортной подготовки к катанию. Так, предусмотрены четыре командные раздевалки, душевые и комната для переодевания.

Генеральным подрядчиком выступила польская компания UNIBEP S.A. Строительство будет происходить за счет кредитных ресурсов банка БГК (Республика Польша) и оборотных средств заказчика. Строительство ФОК будет идти «под ключ».