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А.Лукашенко: Лес - важный ресурс, который требует современных подходов в ведении хозяйства

20.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли  накануне обсудили во Дворце Независимости. 

Работу лесной отрасли обсудили у президента

Как подчеркнул президент, лес важный ресурс, который требует современных подходов в ведении хозяйства. И от того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной. На эту задачу нацелены в том числе пеллетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать импорт своей продукцией. 

Стратегически возобновляемый ресурс

Сейчас леса  занимают почти половину территории нашей страны. Беларусь прочно закрепилась в десятке самых лесных государств Европы. Причем, только за годы независимости такие площади были увеличены почти на один миллион гектар. Корневой запас древесины - почти два миллиарда кубических метров. 

Акцент на местные виды топлива

По итогам разговора президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса. Будет продолжено и создание производств по выпуску топливных пеллет. Это ставка на местные виды топлива. В ближайшее время пересмотрят и подходы к использованию в этом качестве природного газа. 
 
 
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Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли  накануне обсудили во Дворце...
 
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