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Работу лесной отрасли обсудили у президента

Стратегически возобновляемый ресурс

Акцент на местные виды топлива

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А.Лукашенко: Лес - важный ресурс, который требует современных подходов в ведении хозяйства Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли накануне обсудили во Дворце...

Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны.Как подчеркнул президент, лес важный ресурс, который требует современных подходов в ведении хозяйства. И от того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной. На эту задачу нацелены в том числе пеллетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать импорт своей продукцией.Сейчас леса занимают почти половину территории нашей страны.. Причем, только за годы независимости такие площади были увеличены почти на один миллион гектар. Корневой запас древесины - почти два миллиарда кубических метров.По итогам разговора президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса. Будет продолжено и создание производств по выпуску топливных пеллет. Это ставка на местные виды топлива. В ближайшее время пересмотрят и подходы к использованию в этом качестве природного газа.