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А.Лукашенко: Лес - важный ресурс, который требует современных подходов в ведении хозяйства
20.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны.
Работу лесной отрасли обсудили у президентаКак подчеркнул президент, лес важный ресурс, который требует современных подходов в ведении хозяйства. И от того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной. На эту задачу нацелены в том числе пеллетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать импорт своей продукцией.
Стратегически возобновляемый ресурсСейчас леса занимают почти половину территории нашей страны.
Акцент на местные виды топливаПо итогам разговора президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса. Будет продолжено и создание производств по выпуску топливных пеллет. Это ставка на местные виды топлива. В ближайшее время пересмотрят и подходы к использованию в этом качестве природного газа.
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Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли накануне обсудили во Дворце...
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