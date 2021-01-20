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Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

20.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Поитогам 2020 года в Минске заключили чуть больше 11 тысяч сделок, что на 20% меньше, чем за 2019-м. Этот разрыв мог быть куда более существенным, однако ситуацию спасло активное начало года с высоким для этого периода уровнем продаж.

Предложение квартир за месяц сократилось на 7%, что обусловлено началом праздничного периода.  Тем не менее, за год число выставленных на продажу объектов выросло в 1,5 раза.

Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

Заметнее всего выросли продажи «трешек»: по сравнению с ноябрем количество сделок с ними выросло в 1,5 раза. Число проданных 1- и 2-комнатных квартир за месяц выросло на 21% в обоих случаях.

Впрочем, серьезных изменений в структуре не произошло. Основная масса проданных в декабре квартир была представлена «однушками», на долю которых пришлось 44% всего спроса. Треть сделок заключали с 2-комнатными квартирами, с «трёшками» - только 20%.

На 4 процентных пункта за месяц увеличилась доля Фрунзенского района, где в декабре купили 24% всех квартир в столице. Доля Центрального района, напротив, снизилась на те же 4 п. п. – до 8% всех сделок. Наибольшим спросом, помимо Фрунзенского района, пользовались также Московский (15%) и Первомайский (14%) районы, наименьшим – Партизанский (3%), Советский (7%) и Центральный.

Чаще обычного в декабре покупали квартиры в типовых панельных домах и современных каркасных. Реже обычного – в современных «панельках».

Цены

Конец 2020 года отметился резким падением цен. Средняя цена проданных в декабре квартир за месяц снизилась на 2.5% и составила 1272 $/м2. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2019, квадратный метр квартир на вторичном рынке стал дешевле почти на 100$.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1368 $/м2 (-1.2% за месяц) — $ 49 450;

2-комнатные квартиры: 1219 $/м2 (-2.3%) — $ 59 000;

3-комнатные квартиры: 1174 $/м2 (-1.4%) — $ 75 100;

4-комнатные квартиры: 1169 $/м2 (-4.2%) — $ 83 700.

Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

Что касается средней цены предложения, за аналогичный период она снизились не так ощутимо, как в реальных сделках – только на 0.4%, до 1332 $/м2. Наибольшее снижение среди типов квартир наблюдалось у "трёшек" – на 1.3% за месяц.


Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

В большинстве микрорайонов в декабре прослеживалось снижение цен на квартиры. Сильнее всего – в микрорайонах Дражня, Институт культуры и Козлова-Ботаническая.

Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

В отличии от Минска, в ключевых городах региона отмечался рост цен на квартиры в долларовом эквиваленте. Наиболее заметно в сравнении с ноябрем выросла средняя цена «квадрата» в Москве и Санкт-Петербурге – на 7%. В Вильнюсе и Варшаве – на 4% и 5%. В Киеве к концу декабря рост цен был более скромный – только на 1%.


Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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