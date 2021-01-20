Цены реальных сделок снизились на 2,5%. Обзор рынка продажи квартир за декабрь 2020 года

Источник материала: realt.by

Предложение квартир за месяц сократилось на 7%, что обусловлено началом праздничного периода. Тем не менее, за год число выставленных на продажу объектов выросло в 1,5 раза.

Поитогам 2020 года в Минске заключили чуть больше 11 тысяч сделок, что на 20% меньше, чем за 2019-м. Этот разрыв мог быть куда более существенным, однако ситуацию спасло активное начало года с высоким для этого периода уровнем продаж.

Заметнее всего выросли продажи «трешек»: по сравнению с ноябрем количество сделок с ними выросло в 1,5 раза. Число проданных 1- и 2-комнатных квартир за месяц выросло на 21% в обоих случаях.

Впрочем, серьезных изменений в структуре не произошло. Основная масса проданных в декабре квартир была представлена «однушками», на долю которых пришлось 44% всего спроса. Треть сделок заключали с 2-комнатными квартирами, с «трёшками» - только 20%.

На 4 процентных пункта за месяц увеличилась доля Фрунзенского района, где в декабре купили 24% всех квартир в столице. Доля Центрального района, напротив, снизилась на те же 4 п. п. – до 8% всех сделок. Наибольшим спросом, помимо Фрунзенского района, пользовались также Московский (15%) и Первомайский (14%) районы, наименьшим – Партизанский (3%), Советский (7%) и Центральный.

Чаще обычного в декабре покупали квартиры в типовых панельных домах и современных каркасных. Реже обычного – в современных «панельках».