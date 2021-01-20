|
1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской
20.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу два встроенных помещения на первом этаже ЖК «Smart», который в данный момент возводится на месте частного сектора в районе улицы Прилукской и проспекта Жукова в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагаются:
- два встроенных помещения с отдельными входами со двора общей площадью 85 и 204 квадратных метра.
Сообщается, что встроенные помещения будут изолированы от жилой части дома глухими стенами и перегородками. Окна и входные двери планируются витражными из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами. В качестве наружной отделки стен будет применен навесной вентилируемый фасад с применением керамогранитных плит.
Помещения будет переданы собственникам с черновой внутренней отделкой – штукатуркой стен и стяжкой пола. Система отопления и водоснабжения помещений выполняется отдельно от системы отопления и водопровода жилого дома.
Стоимость «квадрата» – 1500 долларов. Оплата в течение пяти суток.
Напомним, что первая очередь ЖК «Smart» представляет собой 14-этажную секцию многоквартирного жилого каркасно-монолитного дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковой и детской площадкой. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры. Отметим, что в начале прошлого года квартиры в этом ЖК
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской
Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу два встроенных помещения на первом этаже ЖК «Smart», который в данный момент возводится на месте частного сектора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)