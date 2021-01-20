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1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской

20.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу два встроенных помещения на первом этаже ЖК «Smart», который в данный момент возводится на месте частного сектора в районе улицы Прилукской и проспекта Жукова в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагаются:

- два встроенных помещения с отдельными входами со двора общей площадью 85 и 204 квадратных метра.

Сообщается, что встроенные помещения будут изолированы от жилой части дома глухими стенами и перегородками. Окна и входные двери планируются витражными из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами. В качестве наружной отделки стен будет применен навесной вентилируемый фасад с применением керамогранитных плит.

Помещения будет переданы собственникам с черновой внутренней отделкой – штукатуркой стен и стяжкой пола. Система отопления и водоснабжения помещений выполняется отдельно от системы отопления и водопровода жилого дома.

Стоимость «квадрата» – 1500 долларов. Оплата в течение пяти суток.

Напомним, что первая очередь ЖК «Smart» представляет собой 14-этажную секцию многоквартирного жилого каркасно-монолитного дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковой и детской площадкой. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры. Отметим, что в начале прошлого года квартиры в этом ЖК продавались по цене $1480 за квадратный метр.

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Теги: Минск
 
 
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Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу два встроенных помещения на первом этаже ЖК «Smart», который в данный момент возводится на месте частного сектора...
 
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