1500 долларов за «квадрат». «НикаПроект» предлагает коммерческие помещения в строящемся ЖК на Прилукской

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагаются:

- два встроенных помещения с отдельными входами со двора общей площадью 85 и 204 квадратных метра.

Сообщается, что встроенные помещения будут изолированы от жилой части дома глухими стенами и перегородками. Окна и входные двери планируются витражными из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами. В качестве наружной отделки стен будет применен навесной вентилируемый фасад с применением керамогранитных плит.

Помещения будет переданы собственникам с черновой внутренней отделкой – штукатуркой стен и стяжкой пола. Система отопления и водоснабжения помещений выполняется отдельно от системы отопления и водопровода жилого дома.

Стоимость «квадрата» – 1500 долларов. Оплата в течение пяти суток.