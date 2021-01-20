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Одного из топов Скидельского сахарного комбината за взятки осудили на пять лет усиленного режима

20.01.2021 11:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одного из экс-руководителей Скидельского сахарного комбината приговорили к пяти годам в колонии усиленного режима, сообщили Hrodna.life в Гродненском районном суде.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Приговор вынесли 19 января. Мужчину признали виновным по ч.1 и ч.2 ст. 430 УК — это взятки.

Его приговорили к пяти годам в колонии усиленного режима, также экс-руководителю предстоит выплатить штраф в 500 базовых величин — 14 500 рублей. Мужчина на пять лет лишен права занимать руководящие должности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Это дело передали в суд в начале декабря 2020. Тогда «Спутник» писал, что обвиняемый — бывший заместитель гендиректора Скидельского сахарного комбината Сергей Куликовский. Его задержали в июле 2020-го. На комбинате он отвечал за приобретение и переработку сахарной свеклы и сырца.

Согласно материалам дела, с 2015-го по июль 2020 года взяткодатели передавали обвиняемому деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом. Установили 16 фактов получения взяток на сумму свыше 16 тыс. рублей. Около 14 тыс. обвиняемый добровольно возместил в ходе следствия.


Дело Куликовского не связано с громким «сахарным делом», которое началось, когда 24 января в небе над Польшей развернули самолет «Белавия» из Минска в Мюнхен. Самолет посадили в Гродно. На борту был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович.

Спустя несколько дней стало известно, что задержаны директора всех четырех белорусских сахарных заводов. В Гродненской области задержали генерального директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова. Были возбуждены уголовные дела по факту дачи и получения взяток. Дело расследовал КГБ.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Дело Куликовского не связано с громким «сахарным делом», которое началось, когда 24 января в небе над Польшей развернули самолет «Белавия» из Минска в Мюнхен.
 
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