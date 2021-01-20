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Одного из топов Скидельского сахарного комбината за взятки осудили на пять лет усиленного режима
20.01.2021 11:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одного из экс-руководителей Скидельского сахарного комбината приговорили к пяти годам в колонии усиленного режима, сообщили Hrodna.life в Гродненском районном суде.
Приговор вынесли 19 января. Мужчину признали виновным по ч.1 и ч.2 ст. 430 УК — это взятки.
Его приговорили к пяти годам в колонии усиленного режима, также экс-руководителю предстоит выплатить штраф в 500 базовых величин — 14 500 рублей. Мужчина на пять лет лишен права занимать руководящие должности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Это дело передали в суд в начале декабря 2020. Тогда «Спутник»
Согласно материалам дела, с 2015-го по июль 2020 года взяткодатели передавали обвиняемому деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом. Установили 16 фактов получения взяток на сумму свыше 16 тыс. рублей. Около 14 тыс. обвиняемый добровольно возместил в ходе следствия.
Дело Куликовского не связано с
Спустя несколько дней стало известно, что задержаны директора всех четырех белорусских сахарных заводов. В Гродненской области задержали генерального директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова. Были возбуждены уголовные дела по факту дачи и получения взяток. Дело расследовал КГБ.
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Дело Куликовского не связано с громким «сахарным делом», которое началось, когда 24 января в небе над Польшей развернули самолет «Белавия» из Минска в Мюнхен.
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