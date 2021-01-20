Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Беларусь перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы" до 22 января, об этом сообщил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

Он уточнил, что перекрытие участка "Дружбы" – плановая операция.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка "Дружбы") до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", - сообщил он.

По нефтепроводу "Дружба" проходит транзит российской нефти в Европу.

Недавно перекачка нефти останавливалась на неделю из-за планового ремонта объектов магистрального нефтепровода "Мозырь–Брест". На нефтеперекачивающей станции "Пинск" специалисты заменили участок трубопровода, отремонтированы задвижки линейной производственной диспетчерской станции "Мозырь" и нефтеперекачивающей станции "Кобрин". Работы проходили с 7 по 14 января.