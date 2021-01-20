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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть, объясняя свое решение тем, что в этом году новые локдауны замедлят...

Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть, объясняя свое решение тем, что в этом году новые локдауны замедлят экономическое восстановление. Новый прогноз агентства подразумевает, что в первом квартале мировое потребление нефти окажется на 600 тысяч баррелей в день ниже оценок, сделанных в конце прошлого года. Также ожидается, что в первые три месяца года мировые запасы нефти сократятся на 100 млн баррелей благодаря ограничению добычи в рамках ОПЕК+. Кроме того, эксперты понизили прогноз по мировому спросу на нефть на весь 2021 год на 300 тысяч баррелей в день до 96 миллионов и 600 тысяч баррелей в день.