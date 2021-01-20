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Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть

20.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть, объясняя свое решение тем, что в этом году новые локдауны замедлят экономическое восстановление. Новый прогноз агентства подразумевает, что в первом квартале мировое потребление нефти окажется на 600 тысяч баррелей в день ниже оценок, сделанных в конце прошлого года. Также ожидается, что в первые три месяца года мировые запасы нефти сократятся на 100 млн баррелей благодаря ограничению добычи в рамках ОПЕК+. Кроме того, эксперты понизили прогноз по мировому спросу на нефть на весь 2021 год на 300 тысяч баррелей в день до 96 миллионов и 600 тысяч баррелей в день. 
 
 
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Международное энергетическое агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть, объясняя свое решение тем, что в этом году новые локдауны замедлят...
 
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