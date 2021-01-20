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Беларусь ограничила ввоз свинины из Владимирской области России из-за АЧС

20.01.2021 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Ограничен ввоз свинины из Владимирской области России в Беларусь из-за африканской чумы свиней (АЧС), об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

© Sputnik / Евгений Биятов
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В настоящее время на территории данной российской области, по данным Всемирной организация здравоохранения животных, фиксируются случаи АЧС восприимчивых к заболеванию видов животных.

"В связи с этим с 22 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрет распространяется и на все продукты их переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетину, охотничьи трофеи и другое сырье от восприимчивых к АЧС животных.

Фермерам и свиноводческим комплексам рекомендовано принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространение заболевания.

АЧС - это особо опасное вирусное заболевание домашних и диких свиней, которое быстро распространяется. Почти 100% заразившихся животных погибает на 1-5 день. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Напомним, что в начале января из-за АЧС был запрещен ввоз свинины из Волгоградской области, Татарстана и Черновицкой области Украины.

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Теги: Минск
 
 
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Вспышка заболеваемости животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, была зафиксирована Всемирной организацией здравоохранения животных.
 
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