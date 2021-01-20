Нацбанк перенес заседание правления, на котором рассмотрят вопрос о ставке

Источник материала: Tut.by

Нацбанк изменил график проведения заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики, сообщила пресс-служба регулятора.

Заседание правления Нацбанка, запланированное на 12 февраля 2021 г., переносится на 17 февраля. Такое решение принято в связи с проведением 11−12 февраля 2021 года VI Всебелорусского народного собрания.

Обновленный график проведения заседаний Правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики в 2021 г. опубликован на сайте Национального банка .

С 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. К примеру, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция разогналась до 7,4%. Эксперты предполагают, что из-за этого ставка может быть повышена.