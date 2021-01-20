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На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю
20.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 55 копеек, евро 3 рубля 9 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 55 копеек, евро 3 рубля 9 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.
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