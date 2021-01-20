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Штаб Бабарико рассказал, как в СИЗО «перепутали» Марию Колесникову и Максима Знака

20.01.2021 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В СИЗО № 1 на Володарского на встречу с адвокатом Марии Колесниковой случайно привели Максима Знака. О казусе рассказал штаб Виктора Бабарико.


Максим Знак, Мария Колесникова и Илья Салей в день регистрации кандидатов в президенты. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Максим Знак и Мария Колесникова в СИЗО встречаются с адвокатами в кабинетах для особо опасных преступников, которые приговорены к пожизненному сроку или смертной казни. В СИЗО на Володарского два таких кабинета — № 24 и № 29. «Особо опасных» Марию и Максима от адвокатов отделяет глухая дверь, небольшое окошко и сетка. Они находятся в коробочке, в которой очень сложно изучать документы, вести записи. Документы можно передать только через конвоира. Прослушка тоже ведется.

Встречи же со следователями проходят в обычных кабинетах, но если Мария и адвокат должны общаться дальше в этот день, то их переводят в один из двух особых кабинетов.

«19 января случился казус. Людмила Казак ждала Марию. Но вместо подзащитной в кабинет завели Максима.

„Это не ко мне“, — сказала Людмила конвоирам.

„Нет, это к вам“, — прозвучал ответ и дверь за Максимом Знаком закрыли на замок.

Максим улыбнулся, передал приветы. Рассказ о короткой встрече с Максимом поднял настроение и Марии», — рассказал штаб Бабарико.

Напомним, в январе Марию Колесникову Минске">перевели из Жодино в СИЗО на Володарского в Минске. Максим Знак содержится на «Володарке» с момента задержания — 9 сентября. Они оба, как члены Координационного совета, проходят по делу «о захвате власти».

 
Теги: Минск
 
 
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Знак и Колесникова, как члены Координационного совета, проходят по делу «о захвате власти».
 
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