Инвестпрограмму Минска профинансируют более чем на 850 млн рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Объемы финансирования инвестиционной программы Минска на 2021 год меньше, чем на 2020-й, из-за сокращения числа проектируемых объектов, рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Общий объем финансирования инвестпрограммы на текущий год составляет 853,1 млн рублей. Из этой суммы планируют привлечь 200 миллионов кредитных ресурсов банков для строительства третьей линии метро, 78,6 млн будет направлено на погашение процентов и основного долга по ранее выданным кредитам.

"Таким образом, на капитальное строительство в 2021 году остается 574,5 млн, что на 20% меньше, чем в прошлом году", - подчеркнула Гонтарева.

Наиболее финансируемые сферы – транспорт (30%), здравоохранение (20%), образование (16%), инженерно-транспортная инфраструктура к районам жилой застройки (17%) и благоустройство (12%).

В 2021 году введут в эксплуатацию в сфере здравоохранения: новое здание 9-й детской поликлиники на 290 посещений в смену; детскую поликлинику в микрорайоне Сухарево на 480 посещений в смену; амбулаторию в ЖК "Лазурит"; корпуса Минского городского клинического онкодиспансера после реконструкции; здание детской инфекционной клинической больницы; центр хирургии, трансплантологии и гематологии по улице Семашко.

В сфере образования за счет бюджета города закончат возведения 37 объектов образования – здесь планируются инвестиции в 120 млн рублей. В списке пять школ – №23 по генплану в границах проспекта Дзержинского и проспекта Любимова, в микрорайоне Лошица-9, в составе детского технопарка в квартале "Магистр", после реконструкции гимназии №25 по улице Седова и здания по улице Тикоцкого, 57 (там разместят кадетское училище).

Введут также в строй два детсада – №19 в ЖК "Минск-Мир" и №28 в микрорайоне Масюковщина-5. Кроме того, в каждом районе столицы появятся поля с искусственным покрытием, построят инженерно-транспортную инфраструктуру для бассейна международного стандарта по улице Кальварийской и Национального футбольного стадиона на Партизанском проспекте.

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