Исследование IT-бизнеса: Вывозят сотрудников и центры прибыли, опасаются усиления политического кризиса

Источник материала: Tut.by

Еще в декабре IT-компании ожидали ухудшения условий работы в случае усиления политического кризиса и продолжения практики отключения интернета. Одно из неприятных опасений сбылось: резидентам ПВТ отменили часть льгот, обещанных до 2049 года. Чего еще опасается сектор, который в последние годы стал драйвером экономики, и как IT-компании реагируют на изменяющиеся условия и усиливающиеся риски, изучили эксперты BEROC.



Фото: Reuters

В декабре 2020 года эксперты BEROC провели опрос среди 315 руководителей компаний IT-сектора, чтобы узнать, как этот бизнес реагирует на изменения внешней среды. Результаты показали, что опасений достаточно, но настроение в отрасли более оптимистичное, чем у бизнеса в целом.

В плане вероятности наступления рисков чаще всего респонденты называли возможность углубления политического кризиса, сокращение спроса на внутреннем рынке, технические сбои, включая перебои с работой интернета, и отток кадров за рубеж. Маленькие компании и ориентированные на внутренний рынок отмечали также опасение увеличения дебиторской задолженности.



Источник: Исследование BEROC

По степени значимости последствий на первое место руководители бизнеса поставили технические сбои. Следом за ним — углубление политического кризиса. Опасение, завершающее тройку лидеров, реализовалось в начале 2021 года: вопреки декрету № 8 сотрудникам резидентов ПВТ повысили ставки подоходного налога. Подобная отмена льгот воспринималась значимой для половины опрошенных резидентов ПВТ, а нейтральной для 36,8%.

— Отмена льгот — это вопрос устойчивых правил игры, с которыми сталкиваются резиденты ПВТ. Когда они вступали в ПВТ, то рассчитывали бизнес-планы с учетом того, как эти льготы отражаются на их финансовых перспективах. Если произошло резкое одностороннее решение об отказе от каких-то льгот, то вероятными представляются и другие неожиданные решения. Такое положение вещей не может не сказаться на доверии к регулятору и условиям, в которых развивается бизнес. Несомненно, оно скажется на перспективах развития, инвестирования в сектор и свой бизнес, — комментирует научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Анна Огинская.

Кроме того 53,6% резидентов ПВТ отметили в числе рисков возможное нежелание работать с белорусскими компаниями. Среди нерезидентов этого опасаются 32,7%.

Продолжение влияния ожидаемых рисков, не говоря уже об их реализации, не будет способствовать активному развитию сектора, который был в последние годы. Следовательно, может снизиться вклад IT-отрасли в экономику. Доля ИКТ, куда входит IT, в ВВП составляет 6,2%, на этот сектор приходится 7,7% иностранных инвестиций.



Источник: Исследование BEROC

Опрос показал, что в прошлом году у 36% компаний финансовое положение ухудшилось, у 37,8% — не изменилось. С необходимостью сокращения персонала в прошлом году столкнулись больше продуктовые компании, чем аутсорсинговые. При этом больше половины респондентов оценивают положение отрасли как ухудшающееся. Это говорит о большей степени оптимизма, чем было присуще в конце года бизнесу в целом. Но положение экономики в целом как ухудшающееся оценили более 80% участников опроса.

В 2021 году 40% ориентированных на внутренний рынок компаний ожидают снижения заказов, четвертая часть надеется на их увеличение. Для ориентированных на экспорт соотношение иное: 28,6% ожидают снижения, а 35,7% — роста.



Источник: Исследование BEROC

После событий в августе 2020 года стали популярными разговоры о релокейте IT-компаний. Как видно из свежего опроса, 48,6% его участников рассматривают разные аспекты релокейта, что включает временный переезд части сотрудников, помощь работникам, желающим переехать и временная релокация центров прибыли. Основные направления, рассматриваемые для переезда, это Польша, Украина и Литва. В то же время 43% компаний вообще не рассматривают вариант релокации.