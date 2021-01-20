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В Мозыре ждут новую партию азербайджанской нефти. Сколько танкеров Беларусь купить в 2021 году?
20.01.2021 16:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Это необходимо для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ,
В 2020 году Беларусь возобновила поставки морской нефти из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. Самым крупным поставщиком оказался азербайджанский Socar Trading, которые поставил в Беларусь около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное — нефти из других стран, сообщил агентству «
В январе 2021 года в Беларусь осуществлена поставка одного танкера нефти Socar. «Поставка была осуществлена 6 января в объеме 90 тыс. тонн из Супсы. На январь больше поставок не планируется», — сказал Ахмедов. Эту нефть Беларусь сейчас собирается прокачать из Одессы на Мозырский НПЗ.
Ранее источники TUT.BY
Ибрагим Ахмедов не сообщил какой объем нефти (азербайджанской и неазербайджанской) будет поставлен со стороны Socar в Беларусь в 2021 году.
Недавно Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке в 2021 году. В первом квартале Беларусь может получить по «Дружбе» 4,5 млн тонн нефти. Это объем позволяет полностью удовлетворить потребности Беларуси в сырья, которое необходимо для переработки и поставок нефтепродуктов как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Остается ли актуальным в 2021 году вопрос о диверсификации поставок нефти?
— Диверсификация — не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов. В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса — это возможность маневра. Приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. Наши заводы «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. На следующем этапе мы «обкатаем» другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем, — ответил на вопрос о диверсификации поставок председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков в
Получить комментарий в «Белнефтехиме» не удалось.
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Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Это необходимо для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ
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