В Мозыре ждут новую партию азербайджанской нефти. Сколько танкеров Беларусь купить в 2021 году?

Источник материала: Tut.by

Беларусь с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Это необходимо для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. Означает ли это, что Беларусь продолжит и в 2021 году закупать нефть у альтернативных поставщиков?



Фото: Укртранснафта

В 2020 году Беларусь возобновила поставки морской нефти из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. Самым крупным поставщиком оказался азербайджанский Socar Trading, которые поставил в Беларусь около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное — нефти из других стран, сообщил агентству « Интерфакс-Азербайджан » представитель Socar Ибрагим Ахмедов. При этом он не учитывал объемы азербайджанской нефти, приобретенные Беларусью у других поставщиков, к примеру у Украины .

В январе 2021 года в Беларусь осуществлена поставка одного танкера нефти Socar. «Поставка была осуществлена 6 января в объеме 90 тыс. тонн из Супсы. На январь больше поставок не планируется», — сказал Ахмедов. Эту нефть Беларусь сейчас собирается прокачать из Одессы на Мозырский НПЗ.

Ранее источники TUT.BY говорили , что в текущем году покупка танкерной нефти будет идти только через Украину на Мозырский НПЗ, поскольку «логистика лучше, чем через Клайпеду на „Нафтан“». Украинский оператор трубопроводной системы «Укртранснафта» и BNK UK Ltd («дочка» «Белорусской нефтяной компании») продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.

Ибрагим Ахмедов не сообщил какой объем нефти (азербайджанской и неазербайджанской) будет поставлен со стороны Socar в Беларусь в 2021 году.

Недавно Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке в 2021 году. В первом квартале Беларусь может получить по «Дружбе» 4,5 млн тонн нефти. Это объем позволяет полностью удовлетворить потребности Беларуси в сырья, которое необходимо для переработки и поставок нефтепродуктов как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Остается ли актуальным в 2021 году вопрос о диверсификации поставок нефти?

— Диверсификация — не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов. В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса — это возможность маневра. Приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. Наши заводы «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. На следующем этапе мы «обкатаем» другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем, — ответил на вопрос о диверсификации поставок председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков в интервью корпоративному изданию.

Получить комментарий в «Белнефтехиме» не удалось.