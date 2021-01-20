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Беларусь останавливает ввоз птицы из Краснодарского края

20.01.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Беларусь временно приостанавливает ввоз птицы из Краснодарского края в связи с птичьим гриппом, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного контроля Минсельхозпрода республики.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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По информации ведомства, в данном российском регионе были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.

Из-за этого с пятницы 22 января республика временно ограничивает ввоз в Беларусь из Краснодарского края живой птицы, яиц, мяса птицы и другой продукции птицеводства.

Кроме того, на время приостанавливается действие всех ранее выданных разрешений на ввоз таких товаров из Краснодарского края.

Птичий грипп – острая вирусная болезнь птиц, которая относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Высокопатогенные штаммы гриппа могут вызывать 100-процентную гибель птиц.

 
Теги: Минск
 
 
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В данном российском регионе были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.
 
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