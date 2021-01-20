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Беларусь останавливает ввоз птицы из Краснодарского края
20.01.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Беларусь временно приостанавливает ввоз птицы из Краснодарского края в связи с птичьим гриппом, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного контроля Минсельхозпрода республики.
© Sputnik / Виталий Тимкив
По информации ведомства, в данном российском регионе были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.
Из-за этого с пятницы 22 января республика временно ограничивает ввоз в Беларусь из Краснодарского края живой птицы, яиц, мяса птицы и другой продукции птицеводства.
Кроме того, на время приостанавливается действие всех ранее выданных разрешений на ввоз таких товаров из Краснодарского края.
Птичий грипп – острая вирусная болезнь птиц, которая относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Высокопатогенные штаммы гриппа могут вызывать 100-процентную гибель птиц.
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В данном российском регионе были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.
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