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Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за $17 тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска

20.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По соседству с Налибокской пущей продается земельный участок площадью 25 соток. На самом деле на участке стоит еще и законсервированное строение, но конкретно здесь речь именно о земле. Собственник называет это место «красивейшим» и, судя по фотографиям, с ним тяжело не согласиться. 

Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска

Земельный участок, который выставлен на продажу за $17 тысяч, расположен в д. Каменка в 86 километрах от Минска по Раковскому направлению. Участок ровный, вплотную примыкает к лесу. Собственник называет эту землю «хуторской», видимо, из-за размеров земли и относительной изолированности от других строений. 

Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска

На участке расположено законсервированное строение — небольшой недостроенный дом. Сюда проведено электричество, есть вода и телефон. То есть потенциально здесь вполне себе можно обустроить быт современного отшельника с работой «на удаленке».

Тем же, кто не готов изолироваться, автор объявления обещает: «на доступном расстоянии имеется всё необходимое для жизни: школы, детский сад, амбулатория, банк, почта, церковь».  И тут же добавляет, что это «отличное место для охоты, рыбалки, сбора ягод и грибов, экологически чистый регион».

Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска

Справочно. Налибокские леса — самый большой лесной массив в Беларуси, размещённый в бассейнах Западной Березины и Усы. На юге массива находится озеро Кромань. Это уникальное место с точки зрения произрастающих здесь деревьев и кустарников, также и некоторые виды животных и птиц наиболее вероятно встретить именно здесь.

Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска

 
Теги: Минск
 
 
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По соседству с Налибокской пущей продается земельный участок площадью 25 соток. На самом деле на участке стоит еще и законсервированное строение, но конкретно...
 
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