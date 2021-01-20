Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за $17 тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска

На участке расположено законсервированное строение — небольшой недостроенный дом. Сюда проведено электричество, есть вода и телефон. То есть потенциально здесь вполне себе можно обустроить быт современного отшельника с работой «на удаленке».

Тем же, кто не готов изолироваться, автор объявления обещает: «на доступном расстоянии имеется всё необходимое для жизни: школы, детский сад, амбулатория, банк, почта, церковь». И тут же добавляет, что это «отличное место для охоты, рыбалки, сбора ягод и грибов, экологически чистый регион».