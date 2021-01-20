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Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за $17 тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
20.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По соседству с Налибокской пущей
Земельный участок, который выставлен на продажу за $17 тысяч, расположен в д. Каменка в 86 километрах от Минска по Раковскому направлению. Участок ровный, вплотную примыкает к лесу. Собственник называет эту землю «хуторской», видимо, из-за размеров земли и относительной изолированности от других строений.
На участке расположено законсервированное строение — небольшой недостроенный дом. Сюда проведено электричество, есть вода и телефон. То есть потенциально здесь вполне себе можно обустроить быт современного отшельника с работой «на удаленке».
Тем же, кто не готов изолироваться, автор объявления обещает: «на доступном расстоянии имеется всё необходимое для жизни: школы, детский сад, амбулатория, банк, почта, церковь». И тут же добавляет, что это «отличное место для охоты, рыбалки, сбора ягод и грибов, экологически чистый регион».
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Рядом с Налибокской пущей продают «красивейший участок» в 25 соток за $17 тысяч с торгом. Это всего 86 км от Минска
По соседству с Налибокской пущей продается земельный участок площадью 25 соток. На самом деле на участке стоит еще и законсервированное строение, но конкретно...
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