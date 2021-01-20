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Минфин сообщил о дефолте по облигациям застройщика «Грушевского посада». РРБ-Банк давал гарантию
20.01.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов Беларуси
11 января 2021 года «Жилстройкомплект» «не исполнило обязательства по выплате процентного дохода по облигациям тридцать шестого выпуска за третий процентный период», говорится в сообщении.
Единственным участником «Жилстройкомплекта» является Илья Волох, который, как ранее сообщалось, покинул Беларусь и
Минфин указывает на то, что лица, подписавшие проспект эмиссии, а также исполнитель оценки несут субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный держателям облигаций.
Эмиссия облигаций «Жилстройкомплекта» осуществлялась при участии профучастника — ЗАО «Агрокапитал». В
Жилой комплекс «Грушевский посад» возводится на проспекте Дзержинского в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». В состав комплекса входит 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей.
Около года назад работы на стройплощадке прекратились, и держатели жилищных облигаций забили тревогу. Застройщик успел возвести только два дома комплекса, после этого стройка практически остановилась. Степень готовности секций 1 и 2 дома № 3 в середине 2020-го оценивалась в 89%.
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Министерство финансов Беларуси информирует о неисполнении обязательств по облигациям «Жилстройкомплекта», который возводил печально известный в Минске жилой...
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