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Основатель Alibaba нашелся спустя три месяца

20.01.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Основатель китайского онлайн-ритейла Alibaba Джек Ма впервые за 3 месяца показался на публике, сообщает The Wall Street Journal.

После конфликтов с властями Китая о бизнесмене долгое время ничего не было известно.

20 января Ма выступил на благотворительном мероприятии, правда, онлайн. А после посетил учебное заведение, которому помогает его благотворительная организация. И заверил всех, что как только пандемия закончится, посетит школу снова.

Новости о возвращении на публику основателя Alibaba порадовала брокеров, акции этой компании-гиганты на Гонконгской бирже подскочили на 8,6%.

Конфликт Ма с властями КНР

Ранее Джек Ма резко критиковал финансовую систему Китая. Как он заявлял в октябре 2020 года, экономику нужно реформировать, а не сдерживать внедрением новаций. После таких заявлений власти страны сорвали ранее одобренное 37-миллиардное первичное размещение акций Ant Group.

В декабре китайские контролирующие органы запустили антимонопольное расследование против Alibaba, из-за чего акции фирмы упали, а сам Ма за день потерял 11 миллиардов долларов.

Исчезновение бизнесмена-миллиардера породило много слухов как в стране, так и за ее пределами. Одни сообщали, что Ма задержан. Другие говорили, что предприниматель на свободе, но "залег на дно", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в период расследования властей.

Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. Также он один из богатейших людей в Китае (занимает четвертую строчку рейтинга).

Капитализация Alibaba составляет 635 миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Джек Ма долгое время не появлялся на публике, многие полагали, что бизнесмен арестован после критики властей за отсутствие экономических реформ.
 
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