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2020-й - худший год со времен Великой депрессии

20.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Итоги прошлого года - как сработали экономики в период пандемии - подводят правительства разных стран. Они оказались неутешительными. Лишь Китай и некоторые страны Азии показывают умеренный рост. В КНР он составил 2,3%. В странах Первого мира дела обстоят намного печальнее. Экономика Евросоюза рухнула на 7,5%, Италии - почти на 8,5%. Самой благополучной в ЕС оказалась Германия, однако и здесь наблюдается отрицательный рост ВВП - он составил минус 5%. Великобритания, хоть и покинула Евросоюз, экономически пострадала даже больше других стран. США, несмотря на позитивную динамику 3 и 4 кварталов, не удалось компенсировать потери первой половины прошлого года, когда сокращение производства достигло 30%. По итогам года падение американского ВВП составит 5 с лишним процентов. Руководство МВФ, правда, надеется на скорые перемены - однако основания для оптимизма остаются довольно шаткими. 

Кристина Георгиева, директор МВФ: "Мы должны понимать, что 2020-й - это худший год со времен Великой депрессии. В наступившем 2021-м нам внушают надежду 3 фактора: во-первых, устойчивость монетарной и фискальной политики, во-вторых, ведущие экономики быстро реагируют на стремительно меняющуюся ситуацию и применяют меры стимулирования, благодаря чему все меняется к лучшему, в-третьих, иногда пандемия имеет позитивные последствия: например, происходит развитие цифровой экономики - скажем, сейчас я провожу с вами встречу онлайн!". 

 
 
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Итоги прошлого года - как сработали экономики в период пандемии - подводят правительства разных стран. Они оказались неутешительными. Лишь Китай и некоторые страны...
 
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