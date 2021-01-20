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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2020-й - худший год со времен Великой депрессии Итоги прошлого года - как сработали экономики в период пандемии - подводят правительства разных стран. Они оказались неутешительными. Лишь Китай и некоторые страны...

Итоги прошлого года - как сработали экономики в период пандемии - подводят правительства разных стран. Они оказались неутешительными. Лишь Китай и некоторые страны Азии показывают умеренный рост. В КНР он составил 2,3%. В странах Первого мира дела обстоят намного печальнее. Экономика Евросоюза рухнула на 7,5%, Италии - почти на 8,5%. Самой благополучной в ЕС оказалась Германия, однако и здесь наблюдается отрицательный рост ВВП - он составил минус 5%. Великобритания, хоть и покинула Евросоюз, экономически пострадала даже больше других стран. США, несмотря на позитивную динамику 3 и 4 кварталов, не удалось компенсировать потери первой половины прошлого года, когда сокращение производства достигло 30%. По итогам года падение американского ВВП составит 5 с лишним процентов. Руководство МВФ, правда, надеется на скорые перемены - однако основания для оптимизма остаются довольно шаткими.