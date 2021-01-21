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Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за $135 тысяч или стильный монохром в Гатово за $120 тысяч?

21.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня мы решили взять для сравнения два коттеджа, которые расположены в противоположных направлениях: один в агрогородке Гатово, второй — неподалеку от Боровлян, в д. Малиновка. Схожих моментов два: они примерно в одной ценовой категории и оба позиционируются собственниками как элитные. Смотрим и голосуем в конце статьи, какой выберете вы.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

"Коттедж премиум-класса со СПА-комплексом" за $135 тысяч

В 10 километрах от Минска в д. Малиновка за $135 тысяч выставлен на продажу деревянный дом. В объявлении указано, что это коттедж премиум-класса 100% готовности. "Оригинальный проект дома, высококачественные материалы строительства и отделки, продуманная архитектурная планировка" — собственник не скупится на слова при описании этого объекта.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

По факту это двухэтажный дом общей площадью 215 кв.м, из которых 36 "квадратов" — это крытая терраса с барбекю-зоной. Стены дома бревенчатые, с утеплителем минеральной ватой, кровля — металло-черепица, фундамент бетонный, на окнах стоят стеклопакеты.

Всего планировка предусматривает 4 комнаты, одна из которых — просторная гостиная общей площадью почти 45 кв.м.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

Что касается коммуникаций, то здесь есть электричество, паровое отопление, вода из скважины, канализация местная, газ рядом. Также есть "просторный санузел с душевой кабиной, сауна, комната отдыха, спутниковое ТВ, теплые полы, радиаторы". 

Участок площадью 11,5 соток, на котором расположен коттедж, ровный. По словам продавца, здесь выполнен ландшафтный дизайн, где газон подразумевает в том числе наличие сетки от кротов. По периметру участка стоит забор.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

"СПА-комплексом" названо отдельно стоящее здание, внешне очень напоминающее обычную баню. Общая площадь — 45 кв.м., здесь есть комната отдыха, санузел, моечная, сауна.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

Перед сакраментальным словом "торг" в объявлении завершающим аккордом указано, что это "волшебное место для загородной жизни и отдыха".

"Элитный коттедж на 16 сотках" за $120 тысяч

В агрогородке Гатово на продажу выставлен дом общей площадью 184,7 кв.м. Здесь нет волшебного слова "торг", но и цена ниже — $120 тысяч. 

Дом стоит на участке площадью 16 соток практически в центре коттеджной застройки. В объявлении указано, что это "приятная и тихая часть агрогородка, с хорошими соседями, вблизи лесного, хвойного массива".

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

Двухуровневый дом полностью готов к проживанию. На первом этаже расположена гостиная со столовой общей площадью 57,2 кв.м., спальня площадью 16,1 кв.м. с собственным санузлом, детская комната, а также гостевой санузел и хозкомната на 5 "квадратов". На кухне установлена необходимая бытовая техника, первый этаж дома меблирован.

Собственник позиционирует этот дом как "элитный": "Выполнен отличный ремонт, из высококачественных импортных материалов. Первый уровень полностью укомплектован мебелью. В коридоре, зале и столовой есть теплые полы, в родительской спальне отопительные батареи и также теплые полы вокруг кровати".

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

В дом проведен газ, централизованная вода, оптоволоконный интернет, телефон. Окна – двухкамерные стеклопакеты. Подключено спутниковое телевидение. Отопление обеспечивается за счет двухконтурного котла (корейского производства) с пультовым управлением и температурным датчиком.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?
Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

Площадь второго уровня — 84 кв.м. Собственник указывает, что здесь есть возможность постройки 3 комнат и санузла. Перекрытие железобетонное, пол изготовлен из двутавровых балок.

Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за 5 тысяч или стильный монохром в Гатово за 0 тысяч?

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы решили взять для сравнения два коттеджа, которые расположены в противоположных направлениях: один в агрогородке Гатово, второй — неподалеку от...
 
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