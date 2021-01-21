Битва двух коттеджей: экологичный деревянный недалеко от Боровлян за $135 тысяч или стильный монохром в Гатово за $120 тысяч?

По факту это двухэтажный дом общей площадью 215 кв.м, из которых 36 "квадратов" — это крытая терраса с барбекю-зоной. Стены дома бревенчатые, с утеплителем минеральной ватой, кровля — металло-черепица, фундамент бетонный, на окнах стоят стеклопакеты.

Всего планировка предусматривает 4 комнаты, одна из которых — просторная гостиная общей площадью почти 45 кв.м.