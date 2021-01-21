Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Совет Министров утвердил своим постановлением Государственную программу "Массовая информация и книгоиздание" на 2021–2025 годы, говорится в документе на Национальном правовом портале.

По мнению белорусских властей, печатные СМИ являются значительным сегментом информационного поля страны. Правда, при этом делается оговорка, что "негосударственные СМИ по общему количеству значительно превышают государственные".

Авторитет и уровень доверия

В документе констатируется, что "в сфере печатных СМИ доминирует общемировая тенденция падения тиражей". Решение для этой проблемы чиновники видят в активной работе в интернете.

"Причем не только посредством развития собственных веб-ресурсов (порталов, сайтов), но и на площадках социальных медиа (соцсетей) и мессенджеров, где сегодня сконцентрированы рекламные средства и сосредоточена огромная аудитория, включая молодежь", - написано в постановлении.

При этом авторы текста документа пришли к выводу, что "государственные СМИ за последние годы стали заметной частью белорусского сегмента сети интернет".

Тем не менее, "государственным СМИ необходимо добиться прироста аудитории, в том числе за счет освоения цифровых медиаплатформ, укрепить позиции отечественной журналистики, повысить свой авторитет и уровень доверия населения к ним".

Главный субъект

Белорусские власти заметили, что в потреблении медийного контента происходят изменения, и отечественное информационное пространство не стало исключением. Государство озаботилось обеспечением информационной безопасности, потому что аудитория традиционных СМИ перетекает на цифровые платформы.

"Именно государственные СМИ должны выступить в качестве главного субъекта информационного противодействия деструктивному влиянию в новых информационных средах. Одним из решений данной проблемы становится появление новых государственных сетевых изданий, а также создание дополнительных каналов распространения информации традиционными СМИ", - видят решение проблемы власти.

При этом в постановлении говорится, что на реализацию "государственной программы потребуются средства в размере 1 217 998 296 рублей".

Чиновники предлагают оценивать эффективность реализации собственной программы в четыре этапа. На первом этапе оценивается эффективность реализации мероприятий государственной программы по формуле Эм=См/Сф.

Формула поясняется следующим образом:

Эм – эффективность реализации мероприятий Государственной программы в отчетном периоде

См – оценка выполнения мероприятий Государственной программы

Сф – степень соответствия фактического объема финансирования Государственной программы плановому объему финансирования.

Для каждого следующего этапа выполнения программы разработана своя специальная формула оценки. Все это, по мнению разработчиков программы, позволит повысить степень доверия к государственным СМИ с 40% до 43%. А также повысить долю отечественного телевизионного контента с 30% до 34%.

Самоокупаемость государственных СМИ за время реализации программы должна повыситься с 70% до 77%, а рентабельность с 5% до 6%.

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