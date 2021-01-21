Источники: болгары думают продать «Лекфарм»

Источник материала: Tut.by

Болгарские хозяева Rompharm Company обсуждают возможность продажи белорусского фармацевтического завода «Лекфарм». Они получили контроль над предприятием в Логойске в 2014 году и нарастили мощности, но сейчас обдумывают целесообразность нахождения в белорусском бизнесе. Данную информацию подтвердили TUT.BY информированные источники.



Фото: пресс-служба «Лекфарма»

Процесс находится в начальной стадии, Raiffeisen Bank выбран в качестве консультанта, сообщает телеграм-канал « Эканомiка ». Актив может быть интересен компаниям, планирующим международную экспансию.

— Сейчас иностранцы не хотят идти в Беларусь из-за санкций и других моментов, — сказал собеседник TUT.BY. — Хотя раньше [на «Лекфарм»] были желающие — и американцы, и индусы, и россияне. В 2018 году сделка сорвалась из-за «дела медиков». Сейчас болгарские предприниматели опасаются прибывать в Беларусь, они наняли международных консультантов из Raiffeisen Bank и ЕБРР.

В «Лекфарме» сказали TUT.BY, что не знают о планах собственников продать завод. В Raiffeisen Bank и ЕБРР получить комментарий не удалось.

В 2014 году белорусский бизнесмен Владимир Адамович продал долю в «Лекфарме» своим болгарским партнерам из Rompharm Company Венелину Георгиеву и Тенчо Шикову. «У них было 40%, у меня — 51%. Когда они сейчас хотели купить какой-то государственный завод, им отказали. И я им предложил свою долю в «Лекфарме», — пояснял Адамович, но не озвучил цену сделки.

По данным болгарского ресурса «Капитал», объем продаж «Лекфарма» за 2013 год был на уровне 40 млн долларов. За 2019 год произведено продукции на 76,7 миллиона долларов. Экспорт составил 15,11 миллиона долларов, говорится на сайте «Лекфарма».

Производственные площади предприятия составляют 12,8 тысячи квадратных метров. Мощности оборудования позволяют выпускать ежегодно более 600 млн таблеток, 140 млн капсул, 30 млн пакетов-саше и более 120 млн ампул.

На «Лекфарме» трудятся 360 человек.