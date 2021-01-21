ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы вошли в список проектов, за «которыми нужно следить в 2021 году». Вот какие это стартапы

21.01.2021 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский Forbes опубликовал список «Стартапов, за которыми нужно следить в 2021 году» из перспективных стартапов, работающих на российском рынке. Два из восьми проектов, которым предрекают бурный рост, создали белорусы.


Фото: Reuters

Решение проблем со сном

В списке перспективных стартапов по версии российского Forbes — приложение для здорового засыпания Loóna, созданное Сергеем Гончаром и Евгением Невгенем.

Loóna — это комбинация визуального и звукового ряда, игры, раскраски, медитативной музыки и аудиоисторий, которые помогают пользователю настроиться на спокойный лад и быстро заснуть. Приложение вышло на платформе iOS на английском языке в начале 2020 года. Сейчас, по словам Невгеня, у Loóna уже «сотни тысяч пользователей» и проект начал генерировать выручку (точных цифр он не раскрывает). Инвесторами в Loóna выступают сами сооснователи MSQRD, а также ряд венчурных фондов из Долины и бизнес-ангелов, включая модель, филантропа и инвестора Наталью Водянову, пишет Forbes.

Сергей Гончар и Евгений Невгень известны по проекту MSQRD. После того как создатели продали его Facebook и проработали там три года, они ушли и основали собственную венчурную студию Bratte, которая инвестировала в календарь женского здоровья Flo.

Благодаря Loóna Гончар и Невгень с партнерами получили титул бизнесменов года на премии российской версии журнала GQ «Человек года».

Основатели верят, что «Mental Health [ментальное здоровье] - это категория, которая будет сильно расти», особенно во время пандемии и кризисов, когда многие испытывают проблемы со сном на фоне постоянного стресса.

Отдам за «карму»

Второй стартап с белорусскими корнями — проект для обмена одеждой, бытовой техникой и другими вещами без денег «Отдам даром», основанный Сергеем Лепченковым, Сергеем Стасиловичем и Артемом Артемюком.

Стартап вырос из сообществ «Отдам даром» в социальных сетях, позволяющим людям обмениваться вещами. В мобильном приложении роль денег стала играть так называемая карма — внутренняя валюта, которая позволяла контролировать равноценный обмен вещами.

В приложении используется такое понятие, как «карма», благодаря которой каждый может брать столько вещей, сколько отдает. Каждый новый пользователь получает три «кармы» и сразу может что-то забрать. Но рекомендуется сразу отдать вещи самому, чтобы иметь больше возможностей в приложении.

Чтобы отдать вещь, пользователь добавляет лоты в пару кликов, устанавливает срок — от часа до четырех дней — и просто ждет. Другие участники из этого города видят вещь в ленте и предлагают за нее «карму», нажимая кнопку «Забрать лот». Первый желающий предлагает 0 «кармы», а каждый последующий — на одну «карму» больше.

Здесь мы рассказывали о проекте подробней.

«Отдам даром» стал победителем международных стартап-конкурсов Minsk Venture Day и SeedStars, а в конце 2019 года попал во всемирно известный акселератор Y Combinator. Основатели переехали в Кремниевую долину, дали стартапу второе, международное название GiveAway и надеются, что новые связи помогут «Отдам даром» превратиться в полноценный международный бизнес.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два из восьми проектов, которым предрекают бурный рост, создали белорусы.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Источники: болгары думают продать «Лекфарм»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by