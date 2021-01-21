Белорусы вошли в список проектов, за «которыми нужно следить в 2021 году». Вот какие это стартапы

Источник материала: Tut.by

Российский Forbes опубликовал список «Стартапов, за которыми нужно следить в 2021 году» из перспективных стартапов, работающих на российском рынке. Два из восьми проектов, которым предрекают бурный рост, создали белорусы.



Фото: Reuters

Решение проблем со сном

В списке перспективных стартапов по версии российского Forbes — приложение для здорового засыпания Loóna, созданное Сергеем Гончаром и Евгением Невгенем.

Loóna — это комбинация визуального и звукового ряда, игры, раскраски, медитативной музыки и аудиоисторий, которые помогают пользователю настроиться на спокойный лад и быстро заснуть. Приложение вышло на платформе iOS на английском языке в начале 2020 года. Сейчас, по словам Невгеня, у Loóna уже «сотни тысяч пользователей» и проект начал генерировать выручку (точных цифр он не раскрывает). Инвесторами в Loóna выступают сами сооснователи MSQRD, а также ряд венчурных фондов из Долины и бизнес-ангелов, включая модель, филантропа и инвестора Наталью Водянову, пишет Forbes.

Сергей Гончар и Евгений Невгень известны по проекту MSQRD. После того как создатели продали его Facebook и проработали там три года, они ушли и основали собственную венчурную студию Bratte, которая инвестировала в календарь женского здоровья Flo.

Благодаря Loóna Гончар и Невгень с партнерами получили титул бизнесменов года на премии российской версии журнала GQ «Человек года».

Основатели верят, что «Mental Health [ментальное здоровье] - это категория, которая будет сильно расти», особенно во время пандемии и кризисов, когда многие испытывают проблемы со сном на фоне постоянного стресса.

Отдам за «карму»

Второй стартап с белорусскими корнями — проект для обмена одеждой, бытовой техникой и другими вещами без денег «Отдам даром», основанный Сергеем Лепченковым, Сергеем Стасиловичем и Артемом Артемюком.

Стартап вырос из сообществ «Отдам даром» в социальных сетях, позволяющим людям обмениваться вещами. В мобильном приложении роль денег стала играть так называемая карма — внутренняя валюта, которая позволяла контролировать равноценный обмен вещами.

В приложении используется такое понятие, как «карма», благодаря которой каждый может брать столько вещей, сколько отдает. Каждый новый пользователь получает три «кармы» и сразу может что-то забрать. Но рекомендуется сразу отдать вещи самому, чтобы иметь больше возможностей в приложении.

Чтобы отдать вещь, пользователь добавляет лоты в пару кликов, устанавливает срок — от часа до четырех дней — и просто ждет. Другие участники из этого города видят вещь в ленте и предлагают за нее «карму», нажимая кнопку «Забрать лот». Первый желающий предлагает 0 «кармы», а каждый последующий — на одну «карму» больше.

Здесь мы рассказывали о проекте подробней.

«Отдам даром» стал победителем международных стартап-конкурсов Minsk Venture Day и SeedStars, а в конце 2019 года попал во всемирно известный акселератор Y Combinator. Основатели переехали в Кремниевую долину, дали стартапу второе, международное название GiveAway и надеются, что новые связи помогут «Отдам даром» превратиться в полноценный международный бизнес.