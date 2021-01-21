Больше всего денег пойдет на «Минск-Мир» и метро. Изучаем, на какие стройки потратят бюджет столицы в 2021 году

На сайте Мингорисполкома появилась Инвестиционная программа Минска на 2021 год. Этот документ определяет, на что будет тратиться бюджет столицы (то есть деньги налогоплательщиков) в этом году. На первой позиции идет строительство метрополитена, на второй – многофункциональный комплекс «Минск-Мир», который возводит частный застройщик "Дана Холдингз". Подробные цифры - в наших таблицах.
«Инвестиционная программа Минска на 2021 год разработана с целью эффективного и рационального использования средств бюджета города Минска, направляемых на капитальное строительство», - сообщается в документе. Согласно Инвестиционной программе, бюджет старались сконцентрировать на вводимых в эксплуатацию в 2021 году объектах, на объектах, имеющих высокую степень готовности.
В программу включаются объекты, проектирование, строительство, реконструкция которых в 2021 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Минска.
На финансирование программы предусматривается 853.110.717 белорусских рублей. Из них:
средства бюджета г. Минска – 653.110.717 рублей, в том числе субвенции на финансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС – 204.951 рубль;
кредитные ресурсы банков – 200.000.000 рублей.
На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование Инвестиционной программы Минска, предусматривается 78.611.715 рублей.
Что построят?
Мы изучили Инвестиционную программу и составили наглядную таблицу: на строительство, снос или ремонт каких объектов планируют потратить бюджет в 2021 году. В таблице мы объединили некоторые суммы отдельных домов в жилые кварталы, если это позволяла программа. К примеру: в микрорайоне Лошица-10 планируют потратить -рублей на дом №1, m-рублей на дом №2, и k-рублей на проектирование проезда между домами. В сумме эти деньги все равно уйдут на микрорайон Лошица-10.
Всего, в рамках реализации программы на строительство объектов в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства предусматривается направить 235.503.055 рублей средств бюджета Минска. 28.73% из них уйдут на финансирование многофункционального комплекса «Минск-Мир», который возводит Дана Холдингз.
Стоит отметить, что согласно Инвестиционной программе: «Основными направлениями бюджетного финансирования в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства являются объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, жилые помещения социального пользования государственного жилого фонда, а также реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог, благоустройство территории г. Минска».
Распределение средств на другие объекты строительства, в порядке убывания выделяемых средств, выглядит так:
Объект
Предусмотрено в 2021 году, бел. руб.
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир»
67 658 882
Комплексная застройка в границах просп. Партизанский - граница МАЗ - ул. Крупской - ул. Юношеская - ул. Шишкина - ул. Кулешова.
11 000 000
«Многоквартирные жилые дома в микрорайонах Чижовка-6, 6а в границах улиц Уборевича - Чижевских – Корзюки»
8 994 294
Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул.Волгоградской, Кнорина, Севастопольской
7 830 000
Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева.
6 244 998
Застройка территории в границах ул. Янковского, Горецкого в г. Минске
5 000 000
Застройка микрорайона «Лошица-7»
4 870 000
«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко – ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске»
4 717 403
Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне «Сокол»
3 500 000
Микрорайон Лошица - 8.2
3 185 000
Микрорайон Лошица - 8.1
2 665 000
Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина
2 515 000
Жилая застройка территории в границах улиц Ангарской – Магнитной
2 500 000
Многоквартирный жилой дом в границах ул. Шаранговича – ул. Панченко – МКАД
1 832 000
Застройка квартала в границах ул.Притыцкого, ул.Проектируемой №2 (продолжение ул.Скрипникова), ул. Академика Вышелесского.
1 619 410
Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улиц Одоевского, Киреенко.
1 610 000
Строительство группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул.Р.Люксембург
1 470 520
Район жилой усадебной застройки деревни Зацень
1 200 000
Строительство многоквартирных жилых домов в границах квартала № 2 пос. Восточный в г. Минске
1 050 000
Город-спутник Смолевичи
1 008 000
Одноквартирные, блокированные жилые дома по ул.Дукорской в пос.М.Тростенец
950 000
Многоквартирный жилой дом на территории жилого района Сокол в границах ул. Барамзиной – ул.Березогорской – ул. Киреева со встроенной медицинской амбулаторией в г.Минске.
907 000
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)»
900 372
«Квартал жилой застройки в районе ул. Выготского в г. Минске»
900 000
Группа жилых домов в квартале ул. Клумова, ул. Стахановская, ул. Чеботарёва, ул. Щербакова
825 000
Группа жилых домов в границах ул.Карвата - ул.Геологическая - ул.Высокая - ул.Связистов.
820 000
Многоквартирный жилой дом в районе улиц Серова, Любанской
800 656
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах ул. Пригородной, Гая»
750 000
Многоквартирный жилой дом по ул.Лынькова
720 000
Многоквартирная малоэтажная жилая застройка по пер. 4-ому Кольцова в г. Минске
700 000
Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Грушевская, пер. Разинский, ул. Разинская в г.Минске
670 000
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского
629 000
Многоквартирный жилой дом по пер. 2-му Прилукскому в г. Минске»
528 932
Многоквартирный жилой дом по генплану № 57 в микрорайоне Сухарево-5 в г.Минске.
440 000
Микрорайон Лошица-10
410 000
Многоквартирные жилые дома с объектами административно-общественного назначения и многоуровневой стоянкой для автомобилей и с помещениями административно-общественного назначения в квартале просп.Жукова-ул.Железнодорожной- ул.Разинской
365 903
Одноквартирные, блокированные жилые дома в микрорайоне Чижовка
350 000
Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Лукьяновича - ул. Восточная- ул. 1-я Поселковая - ул. Л.Беды в г. Минске
300 000
Жилая застройка микрорайона «Лошица-5»
300 000
Жилой квартал в границах ул.Орловская - ул.Нововиленская - ул.Щедрина - ул. Гая
300 000
Комплексная застройка территории по ул. Макаенка
300 000
«Квартал жилой застройки в границах ул. Филимонова – Слепянской водной системы – ул. Столетова в г. Минске»
300 000
Жилой комплекс в районе деревни Колодищи
253 000
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой в районе пересечения улиц Шорной - Коллекторной»
225 000
Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Купревича, Программистов в г. Минске
200 000
Комплексная жилая застройка территории в границах ул. Орловской - Старовиленского тракта - пер. Нововиленского
150 000
Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными объектами и паркингом по ул. Нововиленской
150 000
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Краснослободская, ул. Копыльская, Окружной проезд
150 000
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича
150 000
Одноквартирные, блокированные жилые дома в границах ул.Ангарская - ул.Байкальская - ул.Алтайская
110 000
Застройка квартала в границах ул. Рыбалко – ул. Велозаводская – ул. Нахимова
100 000
«Строительство жилого комплекса «Новый Двор» в границах ул. Маяковского - ул. Денисовская - пер. Денисовский - ул. Семенова в г.Минске»
100 000
Комплексная застройка в границах ул. Челюскинцев - ул. Омельянюка - ул. Одесская - ул. Пржевальского - ул. Ушакова - ул. Котовского. Микрорайон № 2
90 000
Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Одоевского - ул. Гусовского в г Минске
90 000
Многоквартирный жилой дом по просп. Рокоссовского в границах микрорайона "Серебрянка-1"
60 000
«Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной»
48 522
Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Сенницкой, Нефтяной, Аэродромной в г.Минске
35 000
Жилая многоквартирная застройка на пересечении просп. Дзержинского и просп. Жукова в г. Минске
30 000
Застройка микрорайона Лошица-6
30 000
Многоквартирный жилой дом в районе улиц Одинцова, Якубовского
30 000
Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Дзержинского - просп. Жукова - ул. Грушевская - ул. Пермская
20 000
Комплексная застройка территории Парка высоких технологий.
9 000
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского
2 097
«Жилая усадебная застройка для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г. Минске»
500
Что снесут?
Самый крупный (по деньгам) снос жилых и нежилых строений планируется в районе ул.Карвата - ул.Геологическая - ул.Высокая - ул.Связистов. На него выделили 8.780.000 рублей. А вот на снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина в бюджете заложен только 1 рубль.
Объект
Предусмотрено в 2021 году, бел. руб.
Группа жилых домов в границах ул.Карвата - ул.Геологическая - ул.Высокая - ул.Связистов. Снос жилых и нежилых строений
8 780 000
Снос нежилых строений по адресам: г. Минск, ул. Ушакова, 9, 23, ул. Украинская, 27 А, 42 А, ул. Центральная, 18, ул. Щетовка, 4
360 000
Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого». 1-я очередь. Снос зданий и сооружений
350 000
Застройка микрорайона Лошица-10. 1-ая очередь строительства. Снос зданий и сооружений
300 000
Снос зданий по ул. Геологическая, 98, 111 в г. Минске
250 000
Снос неэксплуатируемого здания по ул. Кабушкина, 57
155 000
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по ул.Вильямса,5,17,24, пер. Вильямса,10,13, пер.Физкультурный, 3 в г.Минске
150 000
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по пер. Физкультурному, 22, 22/10, ул. Физкультурная 2б
100 000
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по ул. Докучаева,1,9,пер. Вильямса,1,2,8, ул.Вильямса, 2А,2Б,13,21,35, пер.Физкультурный, 2 в г.Минске
100 000
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Снос жилых и нежилых строений
77 985
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по пер. Вильямса, 11, пер. Физкультурный, 5, ул. Вильямса, 3, 7, 15, 18, 19, 22 в г. Минске
65 000
Снос жилых домов под строительство транспортной развязки ул. Жуковского от ул. Аэродромной до ул. Кижеватова
60 000
Снос неэксплуатируемого здания овощехранилища с инвентарным номером 500/С-55135 по адресу: г.Минск, пер.Калининградский, 20А/1
55 000
Снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина в г.Минске
50 000
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости 3-я очередь строительства. Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса, 39, 41, 43 в г. Минске
3 000
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь строительства. Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса
150
Снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина в г. Минске
1
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