Больше всего денег пойдет на «Минск-Мир» и метро. Изучаем, на какие стройки потратят бюджет столицы в 2021 году

«Инвестиционная программа Минска на 2021 год разработана с целью эффективного и рационального использования средств бюджета города Минска, направляемых на капитальное строительство», - сообщается в документе. Согласно Инвестиционной программе, бюджет старались сконцентрировать на вводимых в эксплуатацию в 2021 году объектах, на объектах, имеющих высокую степень готовности.

В программу включаются объекты, проектирование, строительство, реконструкция которых в 2021 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Минска.

На финансирование программы предусматривается 853.110.717 белорусских рублей. Из них:

средства бюджета г. Минска – 653.110.717 рублей, в том числе субвенции на финансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС – 204.951 рубль;

кредитные ресурсы банков – 200.000.000 рублей.

На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование Инвестиционной программы Минска, предусматривается 78.611.715 рублей.