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А1 запустил услугу по администрированию информационных ресурсов
21.01.2021 11:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дата-центр А1 представил новую услугу Managed Database для корпоративных клиентов. С ее помощью организации и предприятия смогут поручить управление своими информационными ресурсами опытным сертифицированным экспертам и получить расширенную техническую поддержку в режиме 24/7.
Managed Database от А1 подразумевает комплекс услуг по сопровождению информационных систем, баз данных и системы управления базами данных (СУБД). В зависимости от полученного технического задания сертифицированные специалисты А1 могут выполнять различные задачи:
Кроме того, пользователи услуги получают круглосуточную комплексную консультационную поддержку по вопросам функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также техническую поддержку информационных систем и программного обеспечения.
Работы в рамках услуги Managed Database могут производиться как на уже существующей инфраструктуре клиента, так и на облачных ресурсах дата-центра А1.
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Дата-центр А1 представил новую услугу Managed Database для корпоративных клиентов.
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