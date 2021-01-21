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А1 запустил услугу по администрированию информационных ресурсов

21.01.2021 11:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дата-центр А1 представил новую услугу Managed Database для корпоративных клиентов. С ее помощью организации и предприятия смогут поручить управление своими информационными ресурсами опытным сертифицированным экспертам и получить расширенную техническую поддержку в режиме 24/7.

Managed Database от А1 подразумевает комплекс услуг по сопровождению информационных систем, баз данных и системы управления базами данных (СУБД). В зависимости от полученного технического задания сертифицированные специалисты А1 могут выполнять различные задачи:

  • Сопровождение информационных систем, баз данных и СУБД;
  • Организация резервного копирования информационных систем;
  • Контроль потребления ресурсов оборудования и операционных систем (ОС);
  • Выявление критических и проблемных компонентов информационных систем, отслеживание ситуаций, в которых повышается риск отказа ОС и СУБД;
  • Комплексная консультационная поддержка по вопросам функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры заказчика (по системам виртуализации, по серверному оборудованию, по сети и системам хранения данных);
  • Комплексная техническая поддержка информационных систем и программного обеспечения в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001;
  • Миграция систем на новые версии и платформы, включая облачные;
  • Организация и настройка необходимых систем информационной безопасности и сетевого оборудования в соответствии с требованиями СТБ ИСО 27001;
  • Построение резервной площадки на базе вычислительных ресурсов дата-центра А1 уровня HP Enterprise, системы хранения данных HP 3PAR, использование сетевого оборудования Cisco и Brocade;

Кроме того, пользователи услуги получают круглосуточную комплексную консультационную поддержку по вопросам функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также техническую поддержку информационных систем и программного обеспечения.

Работы в рамках услуги Managed Database могут производиться как на уже существующей инфраструктуре клиента, так и на облачных ресурсах дата-центра А1.

 
 
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Дата-центр А1 представил новую услугу Managed Database для корпоративных клиентов.
 
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