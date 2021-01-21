Беларуськалий пошел на уступки, чтобы сохранить норвежского партнера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. "Беларуськалий" готов вернуть на предприятие уволенных за участие в забастовках работников.

Гендиректор компании крупного партнера белорусской организации - норвежской Yara - лично посещал Солигорск в сентябре, чтобы высказать позицию по поводу увольнений сотрудников калийного гиганта, выражавших свои демократические права. В декабре он заявил о том, что ситуация на "Беларуськалии" его не устраивает , так как он не увидел улучшений в положении работников предприятия.

По итогам "регулярного диалога" между компаниями, "Беларуськалий" заявил о том, что готов вернуть уволенных сотрудников, если они подадут соответствующие заявления, и снять "дисциплинарные взыскания" с работников предприятия. Кроме того, белорусский калийный гигант сообщил о готовности принять специалистов Yara "для мониторинга производственных процессов".

"Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией Yara в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Белорусская калийная компания работает с Yara по пятилетним контрактам. Согласно официальной информации, на протяжении 2011-2015 годов белорусская сторона поставляла норвежской компании более одного миллиона тонн калия в год.

Забастовки на "Беларуськалии"

После президентских выборов в Беларуси, на предприятии был создан стачечный комитет, выражавший несогласие с их результатами.

Забастовки на "Беларуськалии" проходили 17 и 18 августа 2020 года: в те дни сотрудники отказались выходить на работу. Верховный суд признал забастовку на предприятии незаконной.

Читайте также: