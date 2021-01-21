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Беларуськалий пошел на уступки, чтобы сохранить норвежского партнера
21.01.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. "Беларуськалий" готов вернуть на предприятие уволенных за участие в забастовках работников.
© Sputnik Виктор Драчев
Гендиректор компании крупного партнера белорусской организации - норвежской Yara - лично посещал Солигорск в сентябре, чтобы высказать позицию по поводу увольнений сотрудников калийного гиганта, выражавших свои демократические права. В декабре он заявил о том, что ситуация на "Беларуськалии" его
По итогам "регулярного диалога" между компаниями, "Беларуськалий" заявил о том, что готов вернуть уволенных сотрудников, если они подадут соответствующие заявления, и снять "дисциплинарные взыскания" с работников предприятия. Кроме того, белорусский калийный гигант сообщил о готовности принять специалистов Yara "для мониторинга производственных процессов".
"Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией Yara в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
Белорусская калийная компания работает с Yara по пятилетним контрактам. Согласно официальной информации, на протяжении 2011-2015 годов белорусская сторона поставляла норвежской компании более одного миллиона тонн калия в год.
Забастовки на "Беларуськалии"
© Sputnik / Виктор Толочко
Забастовки на "Беларуськалии" проходили 17 и 18 августа 2020 года: в те дни сотрудники отказались выходить на работу. Верховный суд
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