ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларуськалий пошел на уступки, чтобы сохранить норвежского партнера

21.01.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. "Беларуськалий" готов вернуть на предприятие уволенных за участие в забастовках работников.

© Sputnik Виктор Драчев
Компания Yara обеспокоена ситуацией на Беларуськалии

Гендиректор компании крупного партнера белорусской организации - норвежской Yara - лично посещал Солигорск в сентябре, чтобы высказать позицию по поводу увольнений сотрудников калийного гиганта, выражавших свои демократические права. В декабре он заявил о том, что ситуация на "Беларуськалии" его не устраивает, так как он не увидел улучшений в положении работников предприятия.

По итогам "регулярного диалога" между компаниями, "Беларуськалий" заявил о том, что готов вернуть уволенных сотрудников, если они подадут соответствующие заявления, и снять "дисциплинарные взыскания" с работников предприятия. Кроме того, белорусский калийный гигант сообщил о готовности принять специалистов Yara "для мониторинга производственных процессов".

"Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией  Yara в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Белорусская калийная компания работает с Yara по пятилетним контрактам. Согласно официальной информации, на протяжении 2011-2015 годов белорусская сторона поставляла норвежской компании более одного миллиона тонн калия в год.

Забастовки на "Беларуськалии"

© Sputnik / Виктор Толочко
Без изменений: Верховный суд признал забастовку на Беларуськалии незаконной
После президентских выборов в Беларуси, на предприятии был создан стачечный комитет, выражавший несогласие с их результатами.

Забастовки на "Беларуськалии" проходили 17 и 18 августа 2020 года: в те дни сотрудники отказались выходить на работу. Верховный суд признал забастовку на предприятии незаконной.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, который закупает белорусский калий в больших объемах, заявил, что недоволен ситуацией на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
А1 запустил услугу по администрированию информационных ресурсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by