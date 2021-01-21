Лукашенко напомнил о своих подходах к экономике

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Мои подходы по большинству вопросов известны, сказал белорусский лидер в ходе совещания с руководством Совета Министров во Дворце Независимости.

Белорусские чиновники собрались, чтобы обсудить четыре указа и закон, которые затрагивают инвестиционную программу, деятельность хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергетики, агроэкотуризма.

"Эти темы объединяет одно – актуальность для нашего государства", – особо отметил Александр Лукашенко.

После чего добавил, что "мои подходы по большинству вопросов известны. При обсуждении предлагаемых тем во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость".

Шальных денег – нет

Президент Беларуси сказал, что проектом инвестиционной программы предусматривается строительство около 130 объектов на сумму более 600 миллионов рублей.

После чего задал вопрос чиновникам, насколько этот перечень оправдан, и главное, нет ли в нем излишеств, как обосновывается финансирование из бюджета.

"Свободных денег, шальных денег – нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации – это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить", – цитирует главу государства "СБ. Беларусь сегодня" .

Законы и тарифы

Чиновники вынесли на рассмотрения вопросы, которые призваны изменить законодательство в сфере деятельности хозяйственных обществ. Они призваны помочь провести финансовое оздоровление, привлечь капитал и стимулировать развитие.

"Законодательство не должно часто меняться. И если мы что-то дополняем, то должны убедиться, что все учтено. Тем более что вопросы, регулируемые этим законопроектом, затрагивают большинство организаций страны", – констатировал Александр Лукашенко.

Белорусское правительство предлагает также разрешить производителям продавать избыток электричества потребителям в любой области республики.

"Как такое решение отразится на тарифах? Как учтена работа атомной станции в новых условиях?" – задался вопросом глава государства.

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