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Дело против Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд
21.01.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дело против Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд Беларуси, сообщает
(Будет дополнено)
Напомним, несколько дней назад Следственное управление КГБ
Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико.
На днях Виктор Бабарико с адвокатами закончил знакомиться со своим уголовным делом. Адвокат Дмитрий Лаевский считает, что в отношении Бабарико обвинение не доказано.
— Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, —
«Дело Белгазпромбанка»
11 июня прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «
24 ноября в КГБ
«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», — рассказывали в КГБ в ноябре.
Уточним, что ранее Виктору Бабарико
Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Дмитрию Кузьмичу, и. о. председателя правления Кириллу Бадею, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки в крупном размере).
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Ранее КГБ сообщало, что все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико.
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