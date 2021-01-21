Дело против Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд

Источник материала: Tut.by

Дело против Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Напомним, несколько дней назад Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико.

На днях Виктор Бабарико с адвокатами закончил знакомиться со своим уголовным делом. Адвокат Дмитрий Лаевский считает, что в отношении Бабарико обвинение не доказано.

— Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, — считает Лаевский.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил , что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». Тогда же в КГК заявляли , что по «делу Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек.

24 ноября в КГБ сообщили , что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, отмечают в ведомстве.

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», — рассказывали в КГБ в ноябре.

Уточним, что ранее Виктору Бабарико вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Дмитрию Кузьмичу, и. о. председателя правления Кириллу Бадею, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки в крупном размере).