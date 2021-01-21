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Дело против Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд

21.01.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дело против Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

(Будет дополнено)

Напомним, несколько дней назад Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико.

На днях Виктор Бабарико с адвокатами закончил знакомиться со своим уголовным делом. Адвокат Дмитрий Лаевский считает, что в отношении Бабарико обвинение не доказано.

— Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, — считает Лаевский.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». Тогда же в КГК заявляли, что по «делу Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек.

24 ноября в КГБ сообщили, что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, отмечают в ведомстве.

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», — рассказывали в КГБ в ноябре.

Уточним, что ранее Виктору Бабарико вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Дмитрию Кузьмичу, и. о. председателя правления Кириллу Бадею, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки в крупном размере).

 
 
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Ранее КГБ сообщало, что все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико.
 
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