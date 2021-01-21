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Лукашенко потребовал американские законы в налоговой сфере
21.01.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Капитальная задача для всех присутствующих - внести самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению, сказал белорусский лидер в ходе совещания с руководством Совета Министров во Дворце Независимости.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
После чего добавил, "внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии", пишет
Александр Лукашенко особо отметил, что в США налоговая сфера находится под жестким регулированием и в случае неуплаты налогов виновным грозят большие сроки.
"А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - констатировал белорусский лидер. Это касается и зарплаты в конвертах, такие нарушения должны повлечь за собой серьезное наказание.
"Примите это к исполнению немедленно", - подытожил глава государства.
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Глава государства мотивировал это тем, что, пока в Соединенных Штатах за неуплату налогов грозят бешеные сроки, в республике целые отрасли уходят в тень.
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