Лукашенко потребовал американские законы в налоговой сфере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Капитальная задача для всех присутствующих - внести самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению, сказал белорусский лидер в ходе совещания с руководством Совета Министров во Дворце Независимости.

После чего добавил, "внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии", пишет БелТА .

Александр Лукашенко особо отметил, что в США налоговая сфера находится под жестким регулированием и в случае неуплаты налогов виновным грозят большие сроки.

"А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - констатировал белорусский лидер. Это касается и зарплаты в конвертах, такие нарушения должны повлечь за собой серьезное наказание.

"Примите это к исполнению немедленно", - подытожил глава государства.

Читайте также: