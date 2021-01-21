Лукашенко о госинвестпрограмме: Меня удивляет потеря отдельных членов правительства реалий, в которых мы живем

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 21 января собрал совещание с правительством. На нем он раскритиковал предложенную ему государственную инвестпрограмму. Его недовольство цитирует пресс-служба и телеграм-канал «Пул первого» .



Фото: president.gov.by

На обсуждение были вынесены разноплановые документы, затрагивающие различные сферы жизни общества. Это четыре указа и закон. По словам Лукашенко, документы касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов.

Отдельное недовольство у него вызвала госинвестпрограмма.

— Я впервые не подписал с ходу государственную программу. Знаете, что меня удивляет? Потеря отдельными членами правительства или правительством в целом реалий, в которых мы живем. Программа переполнена социальными проектами, без которых мы можем обойтись. Так если у нас сегодня пандемия, ковиды, прочее… Обстановка непростая в мире, я это говорил уже. Так может быть какие-то социальные проекты, которые завтра не дадут денег, если мы их туда вложим эти деньги, перенести на последующие годы?, — задался вопросом Лукашенко.

Он также привел в пример предложение по благоустройству парка.

— Вот я заметил интересный факт. Идет спор, на уровне правительства предложение, принято не принято (не буду называть губернатора), по благоустройству парка, прокладывания каких-то дорожек и тропинок. Слушайте, это просто смех, в государственную программу забивать подобные вещи. В государственной программе должны быть государственные проекты. А что, сегодня парк надо благоустраивать за бюджетные средства? А где инициатива? Инициативный способ работы? И самое главное — это что актуально сегодня?, — спросил Лукашенко.

Он отметил, что в проекте Государственной инвестиционной программы предусмотрено строительство примерно 130 объектов на сумму более 600 млн рублей.

— Это не деньги для государства. Но тем не менее и здесь должна быть экономия. Потому что это пример другим. Если мы наверху не умеем экономить и вычленить наиболее важное и необходимое для развития, тогда и губернаторы, и председатели исполкомов будут следовать таким же принципам, — сказал Лукашенко. — Меня интересует, насколько выверен и оптимален этот перечень, который мы вносим в государственную программу. Нет ли в нем излишеств? Обосновано ли финансирование каждого объекта?

Такие же вопросы он задал и по коммерческим проектам.

— Свободных, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации — это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить, — считает Лукашенко.

Правительство предлагает разрешить продавать излишки электроэнергии

Следующий вопрос, поднятый на совещании, касался развития сферы электроэнергетики и совершенствования соответствующего законодательства. Правительство предлагает разрешить производителям продавать излишки электроэнергии потребителям в любую область страны.

— Как такое решение отразится на тарифах? Как учтена работа атомной станции в новых условиях? — поинтересовался Лукашенко.

По его мнению, решения по подобным вопросам должны приниматься на уровне министерства и правительства.

— Вы же хотите больше полномочий, так берите и принимайте эти решения. Зачем их тащить на уровень президента? Главное для меня, чтобы не была разрушена единая система (энергетическая — прим. редакции), — подчеркнул он.

«Я стоял у истоков зарождения агроэкотуризма»

По словам Александра Лукашенко, за 14 лет число объектов агроэкотуризма выросло в 80 раз — с 34 до почти 3 тысяч. В 2020 году они приняли более полумиллиона гостей.

— При этом услуги туризма стали очень популярны как среди гостей нашей страны, так и белорусов, особенно в период пандемии, когда большинство стран для путешествий закрылись. Последние события показывают, что спрос на этноотдых во всем мире будет только расти, — считает он.

Правительство выступает за продление действующих условий для агроэкоусадеб и сохранение льготного кредитования до 2030 года.

— Я не против поддерживать, тем более это было мое решение, и я стоял у истоков зарождения агроэкотуризма. Из чего исходил: надо деревне дать дополнительно глоток воздуха. Разве это не путь поднять село? Создали соответствующие условия. Я не против поддерживать их и дальше. Но мы ни в коем случае не должны уходить за пятилетку. Мы же принимаем все программы максимум на пятилетку, давайте пятилеткой и ограничимся, — заявил Лукашенко.

Он поручил правительству в ближайшее время досконально изучить функционирование агроэкоусадеб, чтобы не оказалось так, что поддержка оказывается тем, кто под прикрытием туристических услуг занимается иным бизнесом.