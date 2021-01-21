|
Лукашенко потребовал ужесточить наказание за неуплату налогов и зарплату в конвертах
21.01.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 21 января собрал совещание с правительством. На нем он потребовал ужесточить наказание за неуплату налогов, взяв за пример законодательство США, видеофрагмент его речи опубликовал телеграм-канал
— Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — «оплот демократии». Там налогообложение регулируется жестоко, и за неуплату налогов там бешеные сроки до 15 и больше лет. А у нас целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим, — сказал Лукашенко.
Он также коснулся темы зарплаты в конвертах.
— У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно! - потребовал Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)