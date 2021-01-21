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Лукашенко потребовал ужесточить наказание за неуплату налогов и зарплату в конвертах

21.01.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 21 января собрал совещание с правительством. На нем он потребовал ужесточить наказание за неуплату налогов, взяв за пример законодательство США, видеофрагмент его речи опубликовал телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — «оплот демократии». Там налогообложение регулируется жестоко, и за неуплату налогов там бешеные сроки до 15 и больше лет. А у нас целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим, — сказал Лукашенко.

Он также коснулся темы зарплаты в конвертах.

— У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно!

 
 
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- У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно! - потребовал Лукашенко.
 
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