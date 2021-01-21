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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
21.01.2021 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть,
Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.
Напомним, первый энергоблок БелАЭС
Как
Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был
1 декабря Минэнерго
3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка была остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря,
Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.
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Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть, сообщается в телеграм-канале Минэнерго. Идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии...
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