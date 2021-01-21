Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС 21 января в 12.19 включен в сеть, сообщается в телеграм-канале Минэнерго . Идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, говорится в сообщении.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 16 января, после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

Как сообщали в «Белэнерго», энергосистема Беларуси справилась с отключением, работала устойчиво, небольшой объем электроэнергии поставила Украина.

Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы.

1 декабря Минэнерго сообщило , что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. При этом он включен в сеть. Это сообщение последовало на фоне распространяемых в телеграм-каналах сообщений о сложностях работы первого энергоблока.

3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка была остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря, сообщало Минэнерго. 21 декабря сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС подключили к сети энергосистемы после плановой остановки.

Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.