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Беларуськалий хочет работать с Yara и готов вернуть уволенных работников
21.01.2021 13:33 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.
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«По итогам регулярного диалога заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО «Беларуськалий» готово принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов», - информирует белорусская компания.
Напомним, представители Yara приезжали в Минск в декабре, после чего на сайте компании руководство заявило, что осуждает нарушение прав человека в Беларуси и призывает улучшить положение работников «Беларуськалия».
Норвежцы также были обеспокоены инцидентами, которые имели место в белорусских шахтах.
«Несмотря на наши постоянные усилия по достижению изменений посредством диалога, мы не увидели значительных улучшений в положении белорусских рабочих. Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнениях рабочих, мирно выразивших свои демократические права», -
Фото onliner.by
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Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.
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