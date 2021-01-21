Беларуськалий хочет работать с Yara и готов вернуть уволенных работников

Руководство ОАО «Беларуськалий» готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления.

Об этом говорится на сайте ОАО «Беларуськалий», где оно заявляет о своей готовности сотрудничать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промбезопасности.

«По итогам регулярного диалога заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО «Беларуськалий» готово принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов», - информирует белорусская компания.

Напомним, представители Yara приезжали в Минск в декабре, после чего на сайте компании руководство заявило, что осуждает нарушение прав человека в Беларуси и призывает улучшить положение работников «Беларуськалия».

Норвежцы также были обеспокоены инцидентами, которые имели место в белорусских шахтах.

«Несмотря на наши постоянные усилия по достижению изменений посредством диалога, мы не увидели значительных улучшений в положении белорусских рабочих. Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнениях рабочих, мирно выразивших свои демократические права», - говорилось в сообщении.

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